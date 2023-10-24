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РФ "стирає" цілі бригади окупантів під Авдіївкою: розкрито справжню ціну штурмів ЗС РФ

Яна Ставська
24 жовтня 2023, 19:41
Росіяни кидають усі сили, зокрема сучасну техніку, щоб оточити ЗСУ під Авдіївкою.
РФ 'стирає' цілі бригади окупантів під Авдіївкою: розкрито справжню ціну штурмів ЗС РФ
Росіяни у "вогневому мішку" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, twitter.com/Tatarigami_UA

Російські війська за неповні два тижні з 10 по 20 жовтня "утилізували" понад 109 одиниць власної техніки у регулярних штурмах українських позицій під Авдіївкою.

На супутникових знімках, опублікованих і досліджених OSINT-спільнотою Tatarigami UA у Twitter (Х), видно розгромлені колони російської техніки.

Таким чином, РФ тільки на цій ділянці фронту за короткий період втратила сили та засоби, співставні з потужностями цілої бригади, зауважують аналітики.

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І хоча експерти вказали 109 одиниць розбитої техніки окупантів, реальні втрати набагато вищі, оскільки OSINTери не включали у цей перелік близько 12 одиниць ТЗ через якість отриманих зображень.

"Переважну більшість втрат становила передусім бойова броньована техніка, зокрема БМП-1 та БМП-2 різних модифікацій, танки Т-72, ​​Т-64 та Т-80 у різних варіаціях, МТ-ЛБ, БТРи та транспорт. Загалом, ці втрати становлять 109 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні спільноти.

Росіяни стягнули до Авдіївки велику кількість сучасної техніки, що підкреслює важливість для росіян операції з оточення угрупування ЗСУ у цій ділянці.

Бої за Авдіївку

Росія протягом останніх днів посилила тиск на Авдіївку. За словами керівника МВА, війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, і "кидають на штурми на південь і північ від міста все нові й нові сили".

На цій ділянці фронту ідуть хвилі російської піхоти, а натомість окупанти економлять техніку, зауважив своєю чергою військовий експерт Сергій Грабський.

Авдіївка – це політичне питання особисто для Путіна, вважає полковник запасу Петро Черник. Росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Авдіївка є воротами для виконання цього завдання. Тому якщо їм треба буде покласти ще 20 – 30 тисяч людей, щоб виконати це завдання – на це підуть", – підсумував Черник.

Натомість журналіст Юрій Бутусов підсумував, що тактична обстановка залишається сприятливою для українських військ, а 110-та механізована бригада і додані їй частини утримала фланги і панівні висоти. Він заявив, що російські війська влізли у вузький мішок в низині, яка контролюється вогнем

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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