РФ 'стирає' цілі бригади окупантів під Авдіївкою: розкрито справжню ціну штурмів ЗС РФ

Російські війська за неповні два тижні з 10 по 20 жовтня "утилізували" понад 109 одиниць власної техніки у регулярних штурмах українських позицій під Авдіївкою.
На супутникових знімках, опублікованих і досліджених OSINT-спільнотою Tatarigami UA у Twitter (Х), видно розгромлені колони російської техніки.
Таким чином, РФ тільки на цій ділянці фронту за короткий період втратила сили та засоби, співставні з потужностями цілої бригади, зауважують аналітики.
І хоча експерти вказали 109 одиниць розбитої техніки окупантів, реальні втрати набагато вищі, оскільки OSINTери не включали у цей перелік близько 12 одиниць ТЗ через якість отриманих зображень.
"Переважну більшість втрат становила передусім бойова броньована техніка, зокрема БМП-1 та БМП-2 різних модифікацій, танки Т-72, Т-64 та Т-80 у різних варіаціях, МТ-ЛБ, БТРи та транспорт. Загалом, ці втрати становлять 109 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні спільноти.
Росіяни стягнули до Авдіївки велику кількість сучасної техніки, що підкреслює важливість для росіян операції з оточення угрупування ЗСУ у цій ділянці.
Бої за Авдіївку
Росія протягом останніх днів посилила тиск на Авдіївку. За словами керівника МВА, війська РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, і "кидають на штурми на південь і північ від міста все нові й нові сили".
На цій ділянці фронту ідуть хвилі російської піхоти, а натомість окупанти економлять техніку, зауважив своєю чергою військовий експерт Сергій Грабський.
Авдіївка – це політичне питання особисто для Путіна, вважає полковник запасу Петро Черник. Росіяни намагатимуться зараз виконати "програму мінімум" – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
"Авдіївка є воротами для виконання цього завдання. Тому якщо їм треба буде покласти ще 20 – 30 тисяч людей, щоб виконати це завдання – на це підуть", – підсумував Черник.
Натомість журналіст Юрій Бутусов підсумував, що тактична обстановка залишається сприятливою для українських військ, а 110-та механізована бригада і додані їй частини утримала фланги і панівні висоти. Він заявив, що російські війська влізли у вузький мішок в низині, яка контролюється вогнем
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