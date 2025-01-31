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Відомий український режисер втік за кордон і оскандалився книгою "FAQ Ukraine"

Руслана Заклінська
31 січня 2025, 11:12
167
Режисер та поет Олександр Фразе-Фразенко видав книгу "FAQ Ukraine", назву якої можна тлумачити двозначно.
Відомий український режисер втік за кордон і оскандалився книгою 'FAQ Ukraine'
Український режисер Фразе-Фразенко викликав скандал своєю книгою та виїздом з України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/frazefrazenkoofficial

Коротко:

  • Режисер та поет Олександр Фразе-Фразенко виїхав до США під час війни
  • Фразе-Фразенко пояснив свою втечу політичним тиском і погрозами
  • Українець видав книгу "FAQ Ukraine", яка має подвійне значення

Український кінорежисер, поет і музикант Олександр Фразе-Фразенко під час повномасштабної війни виїхав за кордон і нині проживає у США. Про це розповіла програмна директорка Львівського книжкового форуму та перекладачка Софія Челяк у Facebook.

За її словами, вона бачила 35-річного Фразе-Фразенка на початку війни, однак пізніше натрапила на його публікації в соцмережах. Особливе обурення у неї викликала нова книга митця "FAQ Ukraine" та анотація до неї.

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"Не подобалася мені ця історія з тим, що він звалив. Але і свою думку я тримала при собі. Бачила його якісь інтерв'ю в Україні, щиро дивувалася, що така постать комусь цікава, але ітс окей. Різні смаки в людей. Аж тут наш прекрасний творець видає книжку. Назву якої можна прочитати як "неценз. (До біса - Главред) Юкрейн", - написала Челяк.

Відомий український режисер втік за кордон і оскандалився книгою 'FAQ Ukraine'
Анотація до книги / Фото: скріншот

Словосполучення FAQ Ukraine англійською мовою співзвучне до "До біса тебе, Україно". В ній Фразе-Фразенко пояснив причини виїзду.

"Але під тиском основного політичного дискурсу та постійних погроз, не бажаючи поступатися своїм правом на свободу слова, він відчував себе змушеним залишити країну. Сьогодні він невтомно виступає за майбутнє української культури, яка перебуває під загрозою зникнення, у світовому масштабі", - навела текст анотації програмна директорка Львівського книжкового форуму.

У біографії на Amazon Фразе-Фразенко заявляє, що займався волонтерством і працював продюсером для BBC, але нібито змушений був покинути Україну через політичний тиск і погрози.

Український поет, перекладач та літературознавець Остап Сливинський відреагував на втечу з іронією. Він зазначив, що Фразе-Фразенко приміряв на себе роль "жертви режиму" та намагається позиціонувати себе як захисника української культури на міжнародній арені.

"Маємо ще одного страждальця, несправедливо потерпілого від жорстокого "українського режиму" і змушеного до тяжкої еміграції та цілування вузлика з рідною землею. Цей герой - Олександр Фразе-Фразенко, який нині живе у США, і в якого недавно вийшла англійською поетична книжка під назвою "FAQ Ukraine" (двояке звучання назви невипадкове, я думаю)... Тепер він "невтомно адвокатує загрожену українську культуру". Ні, дякуємо", - написав Сливинський.

Українські втікачі - останні новини

Нагадаємо, хореограф Влад Яма, який виїхав за кордон на початку війни, поділився новим фото з дружиною Ліліаною та сином Леоном. Яма продовжує потрапляти у скандали через свої поїздки до США, де він підтримує спілкування російською мовою та відвідує сумнівні вечірки з росіянами.

Також блогерка Тетяна Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський, які стали фігурами скандалу через поїздку на Мальдіви під виглядом участі в конференції, продовжують вести розкішний спосіб життя. Пара відпочивала на дорогому французькому курорті, винаймаючи шале за 5 000 євро на добу.

Як повідомляв Главред, український репер Потап, який виїхав за кордон на початку війни, змінив своє сценічне ім'я на Slavic Balagan і потрапив у скандал. Він заявив, що Україна "не має нічого" і став представником Східної Європи.

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Хто такий Олександр Фразе-Фразенко?

Олександр Фразе-Фразенко відомий своїми документальними фільмами про українських поетів-модерністів, зокрема "Чубай", "Дім на сімох вітрах" та "Акваріум в морі". Він є автором десяти поетичних збірок і перекладачем першої україномовної книги Джима Моррісона.

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