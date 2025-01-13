'Необхідно ухвалити рішення': як військові вплинуть на вибори в Україні - Кошель

Під час проведення наступних виборів в Україні варто очікувати на маніпуляції та спекуляції щодо військових та теми війни, зазначає політичний експерт.

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Як військові вплинуть на вибори в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Кошель:

Всі політичні партії будуть намагатись залучати до своїх лав військових до наступних виборів

Варто бути готовими до політичних спекуляцій на темі війни

Необхідно ухвалити рішення про недопуск проросійських партій до виборів на 10-річний період

Якщо військовим не забезпечать право голосу на виборах, це не матиме значного впливу, оскільки кожна політична партія намагатиметься залучити до своїх лав представників військових або волонтерів. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" заявив політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Він підкреслив, що навіть оновлена версія "Опозиційної платформи – За життя" обов’язково включить до топ-десятки виборчого списку відомого волонтера чи військового.

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На думку експерта, в суспільстві зараз існує значний запит на військових, а рівень довіри до них залишається надзвичайно високим. Це може сприяти появі військових партій, хоча паралельно з ними діятимуть і політичні спекулянти, які використовуватимуть військову тематику задля власної вигоди.

"Для виборців оновлена партія "Слуга народу" під іншою назвою, опозиційні партії, і навіть ті, хто представляє проросійські сили, можуть виглядати однаково - усі намагатимуться використовувати "військовий відтінок"", - робить висновок експерт.

Кошель зауважує, що політичні спекуляції на темі війни будуть значними. Водночас під час підготовки до виборів важливо розв’язати ще одне ключове питання — участь у виборах оновлених версій заборонених проросійських партій. Хоча ці партії заборонені, їхні представники досі входять до складу парламенту, місцевих органів влади та рад, активно працюють і навіть готуються до виборів.

"Я вважаю, що необхідно ухвалити рішення про люстрацію, яке заборонить брати участь у виборах усім лідерам і керівникам заборонених проросійських політичних партій, а також кандидатам, які з 2014 року балотувалися від таких партій", - сказав він.

Він підкреслює, що заборона на участь проросійських партій має діяти щонайменше два виборчі цикли, тобто протягом 10 років. Це дозволить частково зменшити політичний вплив проросійських сил у цей період.

Вибори в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рейтинг президента України Володимира Зеленського зазнав значного зниження і продовжує стрімко падати. Журналісти The Times зазначають, що Валерій Залужний, звільнений Зеленським у лютому на тлі чуток про розбіжності щодо стратегії ведення війни, залишається однією з найбільш довірених постатей в Україні, згідно з опитуваннями. Хоча Залужний публічно не оголошував про політичні амбіції, його призначення на дипломатичну посаду в Лондоні багато експертів сприймають як спробу Зеленського знизити його вплив.

Україна прагне якнайшвидше повернутися до демократичних виборів після досягнення справедливого миру, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Telegraph. Він наголосив на важливості створення умов для їх належного проведення.

У коментарі італійському виданню Corriere della Sera Єрмак уточнив, що президентські вибори, відкладені через воєнний стан, планують провести одразу після завершення війни.

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Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

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