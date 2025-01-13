'Необхідно ухвалити рішення': як військові вплинуть на вибори в Україні - Кошель

Про що сказав Кошель:
- Всі політичні партії будуть намагатись залучати до своїх лав військових до наступних виборів
- Варто бути готовими до політичних спекуляцій на темі війни
- Необхідно ухвалити рішення про недопуск проросійських партій до виборів на 10-річний період
Якщо військовим не забезпечать право голосу на виборах, це не матиме значного впливу, оскільки кожна політична партія намагатиметься залучити до своїх лав представників військових або волонтерів. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" заявив політичний експерт, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Він підкреслив, що навіть оновлена версія "Опозиційної платформи – За життя" обов’язково включить до топ-десятки виборчого списку відомого волонтера чи військового.
На думку експерта, в суспільстві зараз існує значний запит на військових, а рівень довіри до них залишається надзвичайно високим. Це може сприяти появі військових партій, хоча паралельно з ними діятимуть і політичні спекулянти, які використовуватимуть військову тематику задля власної вигоди.
"Для виборців оновлена партія "Слуга народу" під іншою назвою, опозиційні партії, і навіть ті, хто представляє проросійські сили, можуть виглядати однаково - усі намагатимуться використовувати "військовий відтінок"", - робить висновок експерт.
Кошель зауважує, що політичні спекуляції на темі війни будуть значними. Водночас під час підготовки до виборів важливо розв’язати ще одне ключове питання — участь у виборах оновлених версій заборонених проросійських партій. Хоча ці партії заборонені, їхні представники досі входять до складу парламенту, місцевих органів влади та рад, активно працюють і навіть готуються до виборів.
"Я вважаю, що необхідно ухвалити рішення про люстрацію, яке заборонить брати участь у виборах усім лідерам і керівникам заборонених проросійських політичних партій, а також кандидатам, які з 2014 року балотувалися від таких партій", - сказав він.
Він підкреслює, що заборона на участь проросійських партій має діяти щонайменше два виборчі цикли, тобто протягом 10 років. Це дозволить частково зменшити політичний вплив проросійських сил у цей період.
Вибори в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, рейтинг президента України Володимира Зеленського зазнав значного зниження і продовжує стрімко падати. Журналісти The Times зазначають, що Валерій Залужний, звільнений Зеленським у лютому на тлі чуток про розбіжності щодо стратегії ведення війни, залишається однією з найбільш довірених постатей в Україні, згідно з опитуваннями. Хоча Залужний публічно не оголошував про політичні амбіції, його призначення на дипломатичну посаду в Лондоні багато експертів сприймають як спробу Зеленського знизити його вплив.
Україна прагне якнайшвидше повернутися до демократичних виборів після досягнення справедливого миру, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Telegraph. Він наголосив на важливості створення умов для їх належного проведення.
У коментарі італійському виданню Corriere della Sera Єрмак уточнив, що президентські вибори, відкладені через воєнний стан, планують провести одразу після завершення війни.
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Хто такий Олексій Кошель
Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.
У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).
Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).
1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.
2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.
2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".
2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".
2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.
2014 — генеральний директор Комітету виборців України.
Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.
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