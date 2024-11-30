Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

Аналітики вважають, що популярність Зеленського може впасти сильніше, якщо він продовжить слідувати пропозиції Вашингтона.

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У Зеленського впали рейтинги / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

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Через звільнення Залужного Зеленський втратив підтримку

Популярність Зеленського може впасти ще сильніше

Рейтинг президента України Володимира Зеленського суттєво скоротився і в останні місяці продовжує відчутно зменшуватися.

Журналісти видання The Times пишуть, що Валерій Залужний, якого Зеленський звільнив у лютому після чуток про розбіжності з приводу ведення війни, також є найбільш довіреною фігурою України, як показало опитування. Хоча він ще відкрито не заявляв про будь-які політичні амбіції, його призначення на дипломатичну посаду в Лондоні багато аналітиків розцінили як спробу Зеленського відтіснити його на другий план.

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"Дуже складно бути популярним президентом, коли у вас уже три роки триває повномасштабна війна. Люди втомилися, і майже в кожного є хтось, кого вони втратили. Це величезний виклик для Зеленського", - сказала депутатка парламенту Олександра Устінова.

За даними видання, існує небезпека, що популярність Зеленського може впасти ще сильніше, якщо він продовжить слідувати пропозиції Вашингтона про те, що Україна повинна почати відправляти на фронт молодих людей.

Як змінився рівень довіри українців до президента

У вересні-жовтні 2024 року 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 37% - не довіряють. Від травня показники практично не змінилися, свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському. Проте до лютого 2022 року рівень довіри поступово знизився до 37% (і напередодні російського вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє).

Після початку повномасштабного вторгнення рівень довіри зріс до 90%. До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, до лютого 2024 року - до 64%, до травня 2024 року - до 59%. Водночас між травнем і вереснем 2024 року показники майже не змінилися.

Вибори президента в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський виступив у Раді, де розглянули питання виборів в Україні та План стійкості. Президент представив під час виступу у Верховній Раді "План стійкості", який складається з 10 пунктів. Зеленський додав, що зменшення мобілізаційного віку не буде.

Михайло Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні. Радник керівника Офісу президента заявив, що в Україні наразі немає жодних передумов для проведення виборів. Війна продовжується з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає.

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні та до чого тут Трамп. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в Україні всі розмови точаться навколо того, яку політику проводитиме нова адміністрація Білого дому і як це позначиться на Україні.

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