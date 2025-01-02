"Вдруге не так страшно": Зеленський розповів про новий термін президентства

Президент сказав, що він не обговорює зі своєю дружиною питання того, чи піде він на другий термін.

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Зеленський, вибори / колаж: Главред, фото: скріншот

Основні тези подружжя Зеленських:

Зеленська не хоче жити в напрузі все життя

Зеленський не знає, як закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський поки що не ухвалив рішення, чи братиме він знову участь у президентських виборах. Про це розповів президент разом із першою леді Оленою Зеленською в ефірі телемарафону.

У першої леді запитали, як вона ставиться до того, що її чоловік може піти на другий президентський термін.

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"Мені здається, що я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне - це вже друге питання. Мені здається, вдруге не так страшно, як уперше", - відповіла Зеленська.

Але, водночас, вона визнала, що не хотіла б прожити "в такому емоційно-фізичному стані" все життя. Але найстрашнішим періодом для неї залишається початок війни.

"З цього боку я міркую так: якщо починаються вибори, значить гаряча фаза війни закінчилася, це вже позитивний знак, і там мені вже все одно. Там будь-який вибір я підтримаю і буду радіти, мабуть", - додала перша леді.

Зі свого боку Зеленський підкреслив, що він не обговорює зі своєю дружиною питання того, чи піде він на другий термін. Оскільки зараз фокус на тому, щоб завоювати для України перемогу, мир і спокій. Це є пріоритетною метою.

"Я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то, напевно, тоді я буду дивитися на це (участь у виборах - ред.) більш позитивно. Тільки так я можу відповісти. Для мене це не у фокусі сьогодні, це не мета для мене сьогодні", - додав він.

Заяви президента України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська привітали українців із Новим роком, зазначивши, що 2024-й рік став ще одним кроком до нашої перемоги.

31 грудня Володимир Зеленський провів друге засідання технологічної ставки. Український лідер повідомив, що цього разу заслухали звіти про виконання перших рішень, зокрема, про те, як посилити спроможності систем захисту неба і розширити відповідні виробничі потужності в Україні.

Крім того, як писав Главред, Зеленський підписав законопроєкт №12104 про відстрочку та демобілізацію. Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували в російському полоні. Вони зможуть повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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