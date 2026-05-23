Атака з Білорусі: капітан 1-го рангу спрогнозував нищівну відповідь ЗСУ

Українська армія зараз перебуває в зовсім інших умовах, ніж у лютому 2022 року, каже Андрій Риженко.

З'явився прогноз атаки з території Білорусі

Важливе із заяв Риженка:

ЗСУ можуть завдати превентивних ударів до наближення ворога до кордону

Україна має інструменти, які дозволяють руйнувати логістику ворога

Якщо на території Білорусі почнеться підготовка до нового наступу, Україна не буде чекати розвитку подій, як це було на початку повномасштабної війни.

Про це в ефірі "Київ24" заявив ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

За його словами, українська армія зараз перебуває в зовсім інших умовах, ніж у лютому 2022 року, і має можливості для превентивних дій.

Співрозмовник підкреслив, що якщо розвідка побачить формування ударного угруповання або підготовку до наступу, ЗСУ зможуть завдати превентивних ударів ще до того, як противник наблизиться до кордону.

Він зазначив, що за останні роки Україна суттєво посилила свої технологічні та бойові можливості. За словами експерта, йдеться насамперед про засоби, здатні порушувати перекидання військ, знищувати канали постачання, виводити з ладу штаби та придушувати системи протиповітряної оборони противника.

Сьогодні Україна має інструменти, які дозволяють руйнувати логістику ворога, блокувати маршрути пересування та дезорганізовувати систему управління військами, пояснив експерт.

При цьому Риженко вважає малоймовірним, що Білорусь стане основною силою можливого наступу з півночі.

"Швидше за все, основу такого угруповання складуть російські війська. Білорусь, як і раніше, може надати свою територію, аеродроми, полігони та інфраструктуру для розміщення та забезпечення російських підрозділів", — додав він.

Аналіз можливих ризиків для Києва та Житомира

Військові аналітики вважають, що білоруська армія на даний момент не має достатнього потенціалу для проведення масштабної наступальної операції та має обмежені можливості для ведення активних бойових дій.

Водночас засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев, посилаючись на розвідувальну інформацію, припускає, що Москва може розглядати варіанти операцій із використанням білоруського напрямку. За його словами, мова може йти про спільні дії російських підрозділів і сил Білорусі.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Андрій Риженко Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки. Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

