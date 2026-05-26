500 об'єктів: Україна визначила цілі для ударів по Білорусі у разі наступу

Юрій Берендій
26 травня 2026, 19:57
Командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" жорстко звернувся до Олександра Лукашенка, натякнувши на готовність України до рішучих дій у разі загроз.
Україна визначила цілі для ударів по Білорусі у разі наступу - "Мадяр" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна визначила 500 цілей на випадок наступу
  • Військовий звернувся до самопроголошеного лідера

Командувач Сил безпілотних Роберт Бровді з позивним "Мадяр" звернувся до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та повідомив, що Україна країна вже визначила 500 цілей на випадок наступу з боку Білорусі. Про це він написав у дописі в Facebook.

"Мадяр" у зверненні до Лукашенка заявив, що той, хто лише погрожує, не завжди здатен діяти, тоді як хижий птах поводиться інакше.

"Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь у очі Україні", - повідомив він.

Допис "Мадяра" / Скріншот
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Росія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, прагнучи залучити Білорусь до нового етапу війни проти України. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

На його думку, Кремль розглядає можливу участь білоруських військових як засіб впливу на українське командування. За словами експерта, Москва використовує саму перспективу вступу Білорусі у війну для формування додаткової загрози на північному напрямку.

Ступак також нагадав, що подібну тактику Росія вже застосовувала під час операції українських сил у Курській області. Він підкреслив, що такі кроки мають чітко визначену мету.

"Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів", - наголосив експерт.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував проведення часткової мобілізації в Білорусі. Глава ЦПД при РНБОУ Андрій Коваленко підкреслив, що Україна контролює ситуацію і не надає особливого значення словам Лукашенка, які направлені на задоволення інтересів Росії.

Президент України Володимир Зеленський прямо заявив про реальну загрозу наступу з території Білорусі, включно з потенційними ударами на Київ та Чернігів. Зеленський також наголосив на посиленні оборони північних напрямків у відповідь на можливі спроби білоруської армії приєднатись до наступальних дій разом з російськими військами.

Як раніше повідомляв Главред, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що повномасштабного наступу з боку Білорусі наразі не передбачається, проте можливі провокації та обмежені розвідувально-диверсійні операції.

Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

