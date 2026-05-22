Для чого Росії потрібна участь Білорусі у війні: експерт розкрив задум ворога

Дар'я Пшеничник
22 травня 2026, 11:12
За словами експерта, це не випадкові інформаційні вкиди, а продумана стратегія, спрямована на розтягування українських сил.

Учения, Беларусь
Для чого РФ хоче втягнути у війну Білорусь / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, скріншот

Головне з новини:

  • Росія тисне на Україну через білоруську загрозу
  • Мета Кремля - розтягнути ресурси України

Росія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у новий етап війни проти України. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, Кремль розглядає участь білоруської армії як інструмент впливу на українське командування. Ступак пояснив, що Москва використовує сам факт можливої участі Мінська у війні для створення додаткової загрози на півночі.

Експерт нагадав, що подібний підхід уже застосовувався під час української операції в Курській області.

"Згадайте початок української операції в Курській області РФ: тоді теж з’явилися повідомлення про те, що білоруська армія наблизилася до кордону з Україною", - підкреслив Ступак.

Він зазначив, що такі дії мають конкретну мету.

"Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів", - наголосив експерт.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Іван Ступак оцінив ймовірність російського наступу на Київ у 2026 році та втягування Білорусі у війну, а також назвав міста-цілі Росії на літо та осінь:

Чи є ознаки підготовки наступу Білорусі - думка експерта

Експерт Віктор Ягун заявив, що Білорусь не готується до масштабного вторгнення в Україну через складний рельєф і неможливість прихованого перекидання великих сил. За його словами, будь-які скупчення військ швидко фіксуються сучасними засобами розвідки, зокрема дронами й тепловізорами.

Він припускає, що обмеження в лісах у Білорусі пов’язані радше з навчаннями, зокрема із відпрацюванням взаємодії з російською тактичною ядерною зброєю, а не з підготовкою наступу. Ймовірні ризики для України можуть стосуватися лише провокацій або ДРГ у прикордонних областях - Волинській, Рівненській та Житомирській.

Загалом, на думку експерта, ознак підготовки Білорусі до повномасштабної війни наразі немає.

Білорусь - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія готує новий наступ з території Білорусі. У планах ворога може бути наступ на Чернігів та Київ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попередив про можливе розширення лінії фронту через загрозу з боку Білорусі, адже російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко говорив, що проведення ядерних навчань є демонстрацією того, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін фактично вважає Білорусь підконтрольною територією, попри спроби Олександра Лукашенка проводити багатовекторну зовнішню політику.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

