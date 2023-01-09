"Деякі падають в море, деякі - росіянам на голови": Ігнат розповів про російські ракети

За інформацією спікера ПС ЗСУ Юрія Ігната, деякі ракети окупантів досить часто і потужно падають в акваторії Каспійського моря.

Спікер ПС ЗСУ Юрій Гнат розповів про російські ракети / скріншот з відео, командування ПС ЗСУ

У нових російських ракет є недоліки, через які вони можуть падати росіянам в буквальному сенсі на голови, не долітаючи навіть до кордону України. З такою заявою виступив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

За його інформацією, деякі ракети окупантів падають в акваторії Каспійського моря.

"Знаємо теж, що не всі ракети, що випускаються окупантами по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають в Каспійське море, деякі — росіянам на голови. Навіть ці ракети нові мають певні недоліки, і сподіваюся, що таких ракет у них буде все більше і вони будуть падати на їх же території", — розповів Гнат.

Атаки по Україні дронами-камікадзе Shahed

Раніше ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов зазначав, що Росія навмисно атакує Україну дронами-камікадзе в нічний час щоб обійти українську ППО. У темний час доби і при поганих погодних умовах розгледіти в небі "Шахеди" набагато важче, на це і розраховують російські окупанти.

Нагадаємо, українські сили протиповітряної оборони за минулі дві доби збили 100% дронів, якими російські війська атакували територію України. Такі дані озвучив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

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