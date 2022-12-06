"Йдеться про десятки": у окупантів ще вистачає літаків для ударів по Україні - спікер ПС

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив - у російських окупантів залишається достатньо літаків для нових масованих ударів по Україні.

Юрій Гнат / колаж https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

На жаль, у російських окупантів як і раніше є можливості для нанесення масованих ударів по об'єктах в Україні. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freedom.

"На жаль, літаків цих достатньо - не тільки Ту-95, а й Ту-160. Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, і їх в Росії ще багато. Йдеться про десятки, тому говорити, що вони не зможуть завдавати удари, теж не можна. Аеродром великий, збиток самому аеродрому, думаю, мінімальний. Але це тривожний для них сигнал", − заявив він.

Пізніше в ефірі телемарафону на каналі Суспільне Ігнат розповів про те, що окупанти можуть завдати нового ракетного удару по території України вже у вівторок, 6 грудня. І тому українцям слід бути дуже пильними і пам'ятати про небезпеку з повітря.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ВСУ — Главред). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали удари один день, на другий завдавали удари дещо менше, але, все таки, завдавали", — підсумував він.

Вибухи на військовій базі Росії в Енгельсі

Російські ЗМІ повідомили, що 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Радник Офісу президента Олексій Арестович писав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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