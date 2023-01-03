"Ми не пробачимо": у РФ влаштували дикий шабаш через ліквідованих окупантів у Макіївці

Зомбовані росіяни стали звинувачувати в загибелі своїх військових не кремлівську верхівку, що розв'язала війну, а Україну.

Шабаш у Самарі, присвячений ліквідованим окупантам РФ / 63.ru

У РФ зігнали показову масовку і влаштували так званий "мітинг" після ліквідації великої групи окупантів у захопленій Макіївці Донецької області.

Зокрема, показові акції влаштували в Самарі, Тольятті та інших містах Самарської області, пише російське видання 63.ru. Окупанти саме з цього регіону були ліквідовані нещодавно в Макіївці.

Повідомляється, що в акції брали участь представники регіональних громадських організацій, члени жіночої ради 2-ї гвардійської армії.

Звернемо увагу, що зомбовані росіяни стали звинувачувати в загибелі своїх військових не кремлівську верхівку, що розв'язала війну, а Україну, військові якої лише захищають свою землю.

Росіянам з промитими мізками не спадає на думку задатися питанням про причини розв'язаної Кремлем війни і всю свою злість, зі звичними пропагандистськими штампами, вони вихлюпують на Україну.

Зокрема, дружина командувача другої гвардійської армії Катерина Колотовкіна заявила, що полк, в якому перебували окупанти в Макіївці, не був у його підпорядкуванні, проте попросила чоловіка помститися.

"Ви знаєте, в перший раз з початку "спеціальної військової операції" я його попросила помститися за сльози матерів, за невтішних вдів, за сиріт. Ми не пробачимо. І однозначно перемога буде за нами", - заявила вона.

Додамо, що судячи з великої кількості прапорів офіційних організацій, показова акція була явно організована за вказівкою зверху.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

Читайте більше: