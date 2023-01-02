РФ навмисно атакує дронами вночі: експерт назвав причину

Загроза ударів дронами по Україні не зникає, адже відомо, що РФ домовилася з Іраном про постачання 1700 безпілотників-камікадзе.

РФ навмисно атакує дронами вночі, каже Селезньов/ УНІАН, Telegram

Країна-агресорка Росія навмисно атакує Україну дронами-камікадзе саме у нічний час, щоб обійти українську протиповітряну оборону.

У темний час доби і за поганих погодних умов розгледіти у небі "шахеди" набагато важче, на це і розраховують російські окупанти. Про це розповів ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов, пише РБК-Україна.

"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних умов та за обмежених умов видимості, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно росіяни вважають, що так значно краще обійти українську ППО", – пояснив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік – начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

За його словами, такі атаки будуть продовжуватися до тих пір, поки в окупантів не закінчаться іранські дрони. Проте точно визначити, скільки у них лишилося таких безпілотників, важко, каже Селезньов.

Востаннє Іран міг передати РФ близько 300 одиниць безпілотників типу "Shahed". Враховуючи те, як активно країна-агресорка Росія атакувала Україну останнім часом, запаси дронів саме з цих поставок можуть уже вичерпуватися.

"Але ж ми маємо розуміти, що спочатку йшлося про поставки дронів іранською стороною у кількості 1700 штук", – зазначає Селезньов.

Раніше Селезньов зазначав, що ворожа армія змушена змінювати тактику на фронті через брак артилерійських снарядів. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

Нагадаємо, прессекретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed. Удари іранськими БПЛА виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність у додаткових поставках озброєння, каже він. За його словами, мета масового запуску дронів Shahed – виснажити українську систему ППО, завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців.

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