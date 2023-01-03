На Україну чекатиме радість і перемога, у той час як в країні-агресорці РФ відбудеться трансфер влади.

Буданов розповів, коли Україна може перемогти у війні/ 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

2023 рік може стати переможним для України у цій війні. А на Росію цього року чекає трансфер влади.

При цьому лише час покаже, хто прийде в РФ до влади – реваншисти чи більш лояльні політики – після того, як з "трону" скинуть російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Радість і перемогу – ось, що нам принесе 2023 рік. Щонайменше, я на це сподіваюся", – спрогнозував Буданов.

Також він висловився щодо того, коли може завершитися війна, якщо опиратися на озвучені прогнози. Він прокоментував припущення, що війна може тривати до року, при цьому зазначив, що критерії в усіх різні.

"Для багатьох людей війна почалася 24 лютого, хоча насправді, нагадаю, вона триває з 2014 року. Ну якщо додати рік, то це й буде середина або друга половина 2023 року. У світі може статися будь-що, але є певний набір факторів, певні алгоритми, які задіяні вже, і, спираючись на це, я роблю висновки", – наголосив Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки. На черговому засіданні Ставки верховного Головнокомандувача президент і військові обговорили обстановку на фронті і ймовірні кроки агресора в найближчий період.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк розповів, що РФ докладає максимальних зусиль для того, щоб зберегти "коридор" до захопленого Криму. Москві не вдалося його повноцінно запустити і відрізати Україну від Чорного моря. У ситуації, коли Захід постачає зброю, "безпека" російського "коридору" під питанням. ЗСУ завдаватимуть ударів по позиціях окупантів на всіх захоплених територіях.

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