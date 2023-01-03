Стовідсотковий результат: ЗСУ за дві доби збили 84 дрони-камікадзе РФ

Загальна кількість збитих дронів РФ наближається до позначки в 1,5 тисячі.

ППО збила всі дрони РФ / АрміяInform

Українські сили протиповітряної оборони за минулі дві доби збили 100% дронів, якими російські війська атакували територію України.

Такі дані озвучив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону #UAразом у вівторок.

"Дрони збиваються ... за дві доби – це і новорічна ніч, і після новорічної ночі - збито 84 дрони, тобто 100% дронів було збито протиповітряною обороною. Таких результатів ми не досягали ще ніколи", – сказав він.

Ігнат також зазначив, що з 11 вересня загальна кількість збитих дронів наближається до позначки в 1,5 тисячі і "приблизно трошки менше і крилатих ракет", враховуючи атаки по об'єктах критичної інфраструктури.

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, вночі 2 січня в ряді областей України, в тому числі в Києві і області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч на 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрона-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Був госпіталізований 19-річний хлопець.

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