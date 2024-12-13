Не вступ в НАТО: політолог пояснив, за що Україні зараз критично боротися

Прогноз щодо ймовірності вступу України в НАТО у коротко- та середньостроковій перспективі невтішний.

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Президент намагається переконати союзників і отримати запрошення до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Що сказав Золотарьов:

Україну навряд чи приймуть в НАТО у найближчий час

Статус стратегічного союзника НАТО між би допомогти Україні

Україні необхідно налагодити відносини з адміністрацією Трампа

Офіційні особи України протягом останніх декількох місяців наголошували на необхідності вступу нашої країни до НАТО. Однак це наразі навряд чи можливо. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, хоча президент Володимир Зеленський намагається з останніх сил отримати запрошення до НАТО, але дуже малоймовірно, що йому вдасться досягнути успіху у цьому питанні.

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"У НАТО Україну не беруть, принаймні, у коротко- та середньостроковій перспективі. На мою думку, це спочатку був авантюрний підхід. Треба було все-таки домагатися від Сполучених Штатів статусу стратегічного союзника поза НАТО, як Ізраїль. 2022 року такий статус набули такі ризикові країни, як Кенія та Колумбія, але не Україна. І це за Байдена. Це рішення може бути ухвалене американським президентом без огляду на Конгрес та Сенат. Це могло б створити хоча б базис для гарантій безпеки", - зауважив він.

Оскільки такого статусу Україна не отримала, наразі єдине, на що можна покладатися - це двосторонні договори про безпеку. Хоча Золотарьов наголосив, що українські чиновники ведуть досить неоднозначну політику і в цьому питанні.

"Спочатку у нас півроку влаштовували "танці з бубном" навколо двосторонніх договорів про безпеку, а потім наше МЗС заявляє, що все це марно, і лише членство в НАТО може бути гарантією безпеки", - додав політолог.

У цих умовах Україні потрібно в першу чергу працювати не в напрямку членства в НАТО, а налагодження відносин із Трампом та його командою, щоб фінансова та військова допомога зі сторони США не скоротилася.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Війна – справа дорога. Війна – це гроші, гроші та ще раз гроші. Крім того, треба пам'ятати, що ми не маємо економіки. І ми щорічно потребуємо підживлення на 40-50 мільярдів доларів. Якщо США відійдуть убік, буде дуже сумно. Тут точно не до НАТО буде", - підсумував Золотарьов.

Вступ України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, Україна активно працює над досягненням членства в НАТО, хоча цей процес залишається довготривалим. Голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв, зазначив, що вступ до Альянсу є ключовою метою, адже тільки 5 стаття договору НАТО забезпечує реальні гарантії безпеки для країни.

Раніше, як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не може бути членом НАТО, але запрошення до Альянсу отримати може. Київ готовий розглянути пропозицію про розміщення іноземних військ на території країни до вступу в НАТО.

Напередодні дипломат Воодимир Огризко зазначив, що поки повноцінне членство в НАТО залишається складною метою, міжнародний договір із ключовими союзниками може стати компромісом.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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