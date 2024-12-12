Будуть говорити про вступ в НАТО: Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена

Зеленський хотів би, що Байден до кінця своєї каденції ухвалив таке історичне рішення.

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Ермак анонсировал переговоры Байдена и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяви Єрмака:

Зеленський планує переговори з Байденом

Зеленський хоче отримати запрошення в НАТО для України

Президент України Володимир Зеленський планує переговори з президентом США Джо Байденом. Зеленський хотів би, щоб США зробили важливий крок та запросили Україну в НАТО. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак вважає, що це рішення по праву можна було б вважати історичним.

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"Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом, для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, доки він ще на посаді, доки він ще має ці юридичні можливості, справді зробити такий важливий, історичний, я сказав би, крок і закрити всі ці 20 із лишком років, коли нам щось обіцяють кожного року, ми міняємо формулювання, але немає головного: немає простого кроку, взяти і запросити Україну в НАТО", - сказав Єрмак.

Він також нагадав, як раніше мало хто вірив в успіх України на фронті, але "сталася Курська операція". Такі ж заяви звучали і щодо можливості про вступ України в ЄС.

"І ми так багато разів уже здивували цей світ, що для президента головне, для всіх нас, для всієї команди - робити все, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб досягти результату", - додав він.

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна продовжує активно працювати над вступом до НАТО, що є ключовою стратегією для забезпечення національної безпеки, заявив Єгор Чернєв. Він підкреслив, що лише стаття 5 Північноатлантичного альянсу надає реальні гарантії захисту, а жодні безпекові угоди не можуть замінити повноправне членство в НАТО.

Президент також заявив, що Україна наразі не може бути членом НАТО, але може отримати запрошення до Альянсу. Президент планує обговорити це питання з президентом США Джо Байденом.

Міністерство закордонних справ України наголосило на негативному досвіді Будапештського меморандуму і закликало США, Велику Британію та інших міжнародних партнерів підтримати кандидатуру України для вступу в НАТО.

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