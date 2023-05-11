Не встиг побачити новонароджену донечку: 20-річна дівчина розповіла, як втратила на війні нареченого

Кохання 20-річної Ксенії та 29-річного Михайла виткане з неймовірних подій, які нагадують сюжет романтичного фільму.

https://glavred.net/ukraine/ne-uspel-uvidet-novorozhdennuyu-dochenku-20-letnyaya-devushka-rasskazala-kak-poteryala-na-voyne-zheniha-10469629.html Посилання скопійоване

20-річна дівчина розповіла, як втратила на війні нареченого / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна щодня втрачає своїх найкращих синів і дочок у тяжкій боротьбі з російським агресором. У молодих захисників та захисниць лише починалося життя, проте війна зруйнувала усі їхні плани. Так, 20-річна Ксенія Бірюкова розповіла, як втратила нареченого на війні та залишилася наодинці зі своєю новонародженою донечкою. Про свій біль утрати Ксенія розповіла у фотопроекті львівської фотографині, який вже побачили сотні людей, пишуть Вікна.

Кохання 20-річної Ксенії та 29-річного Михайла виткане з неймовірних подій, які нагадують сюжет романтичного фільму. Вони познайомилися в окопах під час повномасштабного російського вторгнення. Михайло, який уже з 2016 року служив у війську, виявився справжнім героєм, добровольцем та учасником АТО. У 2021 році він, як і Ксенія, прийняв рішення підписати контракт, продовжуючи служити своїй країні.

На початку повномасштабного вторгнення їх як військовослужбовців розмістили на різних позиціях. Ксенія займала посаду кухарки в одному з підрозділів, а Михайло часто приходив туди на обід. Так пара і познайомилася.

відео дня

Згодом дівчина завагітніла. Михайло не тямив себе від радощів. Він збирався одружитися на Ксенії. Проте в одну мить усі плани зруйнувалися. Під час запеклих боїв на Донеччині захисник отримав тяжкі поранення.

Михайло втратив обидві ноги, у нього відшарувалася сітківка ока, перестав чути на ліве вухо та мав сильні опіки лівої руки. Воїн боровся за своє життя протягом кількох тижнів, але, на жаль, не зміг вижити. До того, як піти з життя, Михайло встиг обрати ім'я донечці, але не встиг її побачити.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Дивіться відео - битва за Вугледар триває 13 місяців, ЗСУ безстрашно тримають місто:

Більше новин про загиблих захисників: