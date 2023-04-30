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Збив 16 ворожих дронів та вертоліт Ка-52: у боях за Україну загинув легендарний зенітник "Кельт"

Аліна Дембіцька
30 квітня 2023, 16:51 оновлено 30 квітня, 16:51
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Під час запеклих боїв з окупантами Андрій двічі був поранений і кожен раз не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, щоб повернутися до побратимів.
загиблий захисник
У боях за Україну загинув зенітник Андрій Лінійчук / 95 окрема десантно-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Як повідомляє 95 окрема десантно-штурмова бригада, ім’я сержанта Андрія Лінійчука вже вписане у військову історію не лише України, а й Великої Британії. Адже саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak.

"Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних сил України. 16 "Орланів", 1 Zala та навіть бойовий вертоліт Ка-52 – усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що захисник родом з Житомирської області. Ще зі шкільних років він визначив для себе: після здобуття освіти обов’язково вступить до лав ЗСУ, аби захищати країну. Тож одразу після отримання ступеня бакалавр з лісівництва, "Кельт" влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ. Початок повномасштабного наступу росіян він зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК "Стріла", у розрахунку якої тоді працював.

Під час запеклих боїв з російськими окупантами Андрій двічі був поранений і кожен раз не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, щоб повернутися до побратимів. На жаль, під час чергового ворожого обстрілу він загинув.

"Андрія нам буде не вистачати. Він став нам братом. Його наполегливість і відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору – розрадою під час бойових виходів… Ми втратили побратима та справжнього Аса! Однак справа його буде ще довго жити! Його вихованці будуть так само охороняти небо та знищувати ворожі повітряні цілі! Українське небо завжди буде під надійною охороною та обороною!", - заявили побратими загиблого захисника.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області. Він загинув поблизу селища Ямпіль – в його окоп влучила міна.

Дивіться відео ТСН - поблизу Кремінної загинув журналіст на псевдо "Бонд":

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