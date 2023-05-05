"Найгірша з можливих втрат": у важких боях під Бахмутом загинув відомий експерт з енергетики

У Мережі згадують Олексія Хабатюка як висококваліфікованого фахівця у галузі роботи з даними та цифрами.

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На війні загинув відомий енергетик та експерт Олексій Хабатюк / Колаж: Главред, фото: Facebook Олексія Хабатюка, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за Україну загинув відомий український експерт з енергетики і сержант Збройних сил України Олексій Хабатюк. Смерть зненацька застала захисника 4 травня під Бахмутом. Про це повідомив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити і більше нікому не казав... Сьогодні почали надходити підтвердження від спільних знайомих. Вірити в це не хочеться", - зазначив Коболєв.

Як зазначила донька захисника Юлія, за останньою інформацією, Олексій Хабатюк загинув унаслідок поранення уламком від міни під час виконання завдання у Бахмуті.

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"Поховання буде відбуватися у Києві. Тіло ще не довезли, тому деталі надамо згодом, коли будемо самі знати", - поінформувала вона.

У Мережі згадують Хабатюка як висококваліфікованого фахівця у галузі роботи з даними та цифрами. Багато користувачів висловлюють свої співчуття родині загиблого енергетика.

"Найгірша з можливих втрат для української енергетики. В бою загинув Олексій Хабатюк. Тих, хто б поєднував у собі стільки інтелекту найвищого гатунку, технологічну компетентність і таку чесність та принциповість, я просто не знаю. Дякую тобі за все, Олексію, і вічна пам'ять", - написав співзасновник енергетичного кооперативу "Сонячне місто" Андрій Зінченко.

Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу". Після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ – мав звання сержант.

1 травня Хабатюк повідомив, що повертається до Донецької області і оприлюднив звідти фото. А вже через кілька днів його не стало.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

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