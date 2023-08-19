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Не лише Мелітополь: у ЗСУ є багато способів перерізати сухопутний коридор РФ - ISW

Анна Ярославська
19 серпня 2023, 08:41 оновлено 19 серпня, 08:52
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Поки передчасно давати оцінки загальному успіху контрнаступу ЗСУ, який відбувається на декількох напрямках, вважають аналітики.
Мелітополь, ВСУ
Деокупація Мелітополя - лише один із способів перерізати сухопутний коридор / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, фото з відкритих джерел

Звільнення окупованого Мелітополя - лише один із способів перерізати критично важливі наземні шляхи постачання російських загарбників уздовж північного узбережжя Азовського моря. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У звіті ISW зазначається, що 17 серпня газета Washington Post повідомила, що, за оцінкою американської розвідки, українські військові не дійдуть до окупованого Мелітополя в Запорізькій області і не досягнуть своєї основної мети - перерізати російський сухопутний коридор в анексований Крим.

Згідно з непідтвердженою розвідувальною оцінкою, ефективні оборонні операції РФ і щільні мінні поля стримували просування ЗСУ та будуть продовжувати це робити.

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WP зазначає з посиланням на анонімних офіційних осіб США, що Сили оборони будуть просуватися в межах декількох кілометрів від Мелітополя, але не далі.

Просування ЗСУ в межах декількох км від Мелітополя призведе до того, що важливі автомобільні та залізничні колії, від яких росіяни залежать в плані постачання своїх військ, опиняться в межах досяжності українських артилерійських систем, а це серйозно підірве здатність окупантів продовжувати використовувати їх для цієї мети.

У ISW звертають увагу, що з опублікованих звітів залишається неясним, чому аналітики розвідки США прийшли до висновку, що звільнення Мелітополя - "єдиний спосіб, за допомогою якого Україна може розрізати російський сухопутний міст".

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у ЗСУ є багато варіантів перерізати критично важливі російські наземні шляхи сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, з яких деокупація Мелітополя є лише одним з них.

В ISW зазначають, що поки передчасно давати оцінки загальному успіху контрнаступу ЗСУ, який відбувається на кількох напрямках.

"Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значущих операцій", - йдеться у звіті.

Ситуація на Південному фронті

Українські військові ймовірно досягли певного прогресу в просуванні до окупованого міста Токмак. Це життєво важливе місто-бар'єр розташоване між українськими військами та південно-східним містом Мелітополем. Про це повідомляє телекомпанія CBS News з посиланням на офіційних осіб США.

Як зазначається, однією з цілей контрнаступу України є просування на південь через потужні російські укріплення з метою повернення окупованого Мелітополя. Це місто окупанти використовують як важливий транспортний вузол для переміщення важкої військової техніки. Також Мелітополь є воротами в незаконно анексований росіянами Крим.

Ексрадник глави Офтса президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть зламати "хребет" окупантам на півдні вже до жовтня.

Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

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