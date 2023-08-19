"РФ ще може затягувати війну": Коваленко розповів, чим воюватимуть окупанти

Як зазначив Коваленко, до кінноти й рогаток Росія поки що не дійшла. А от іранські "шахеди" росіяни і надалі будуть використовувати.

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Коваленко розповів, чим воюватимуть окупанти / Колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Коваленко, 14 ОМБр Романа Великого

Зовсім скоро українські захисники отримають першу партію америкнських танків Abrams. Окрім того, на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися далекобійні ракети Taurus і ATACMS. Водночас у країни-агресорки Росії немає сучасної натівської зброї. Чим окупанти збираються воювати і чи дійде до кінноти під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як зазначив Коваленко, до кінноти й рогаток Росія поки що не дійшла. А от іранські "шахеди" росіяни і надалі будуть використовувати у своїй загарбницькій війні.

"У РФ ще є запаси радянської зброї, і вони й досі достатньо великі. Цих запасів достатньо для того, щоб затягувати війну. Росія вже не може перемагати, наступати й захоплювати, але вона може затягувати війну. Навіть відступаючи і втрачаючи території, вона буде максимально затягувати цей процес. Їй вистачає для цього людського ресурсу, металобрухту і техніки, яку вона навіть трохи модернізує, аби мати хоч більш-менш сучасні характеристики на полі бою", - підкреслив експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

ЗСУ можуть отримати сучасну зброю

Нещодавно очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені. За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

Окрім того, Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

Проте канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ: "Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Коваленком:

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