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Убитих і поранених росіян в три рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

Олексій Тесля
18 серпня 2023, 20:31 оновлено 18 серпня, 20:34
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Число українських і російських військовослужбовців, убитих або поранених з початку війни, наближається до 500 тисяч.
Загиблий захисник
Названо ймовірне число загиблих захисників України / УНІАН , unsplash.com

Країна-агресор РФ втратила у війні в Україні убитими майже в 2 рази більше військових, ніж українська сторона.

В Україні могли загинути 70 тисяч військовослужбовців ЗСУ за 18 місяців російської агресії, пише видання The New York Times.

З посиланням на кількох офіційних осіб США і одного колишнього високопоставленого українського чиновника журналісти підрахували, що загальна кількість українських і російських військовослужбовців, убитих або поранених з початку війни в Україні за 18 місяців, наближається до півмільйона осіб.

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При цьому військові втрати Росії наближаються до 300 тисяч осіб: з них 120 тисяч знищених і від 170 тисяч до 180 тисяч поранених окупантів.

Також підкреслюється, що на даний момент в конфлікті могло загинути близько 70 тисяч українських солдатів, проте реальна цифра може бути менше. При цьому число поранених українських бійців оцінюється в 100 — 120 тисяч осіб.

Разом з тим в статті уточнюється, що у РФ майже в три рази більше чисельність військ. У Збройних силах України, за їхніми даними, воює близько 500 тисяч осіб, а в російських ЗС — 1,33 мільйона.

Додамо, що цифри втрат сторін дуже важко оцінити, оскільки РФ явно занижує кількість убитих і поранених окупантів, а Київ обіцяє розкрити дані після війни.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" половину елітних військ РФ. Відомий політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман розповів про колосальні втрати російських окупаційних сил в Україні.

Нагадаємо, американський генерал Марк Міллі підкреслив, що стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому у загарбників величезні втрати на Донбасі.

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