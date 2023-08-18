Закінчення війни в Україні: у розвідці відповіли на головне питання

Україна продовжує звільнення власних територій і загарбникам не вдасться залякати Україну і українців, наголосив Юсов.

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У розвідці висловилися про закінчення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Кінець війни, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України, настане лише з повним визволенням українських земель. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі УНІАН.

"Головне питання – чим закінчиться війна. Війна закінчиться звільненням українських земель і встановленням вільної незалежної держави української суверенної як невід’ємної складової європейської, євроатлантичної спільноти", - зазначив Юсов.

Стосовно термінів закінчення війни він зауважив, що не може назвати конкретні дати. Але українські захисники роблять усе можливе для того, щоб ця дата була якомога швидше.

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Також, відповідаючи на запитання про збільшення кількості обстрілів українських міст, представник ГУР зауважив, що такі дії росіян – це відповідь на успіхи українських Сил оборони, які щодня метр за метром звільняють захоплені території.

"Україна продовжує звільнення власних територій і загарбникам не вдасться залякати Україну і українців", - наголосив Юсов.

Коли закінчиться війна в Україні?

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року. За оптимістичним прогнозом, День Незалежності-2024 українці святкуватимуть у вільній країні, в якій настане довгоочікуваний мир.

Водночас віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни. Вона підкреслила, що кожен має працювати на перемогу на своєму місці.

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