Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають в бій з першою лінією російської оборони, розповів посадовець США.

https://glavred.net/ukraine/minnoe-pole-proydeno-vsu-vstupili-v-boy-s-okkupantami-vozle-tokmaka-cbs-news-10494187.html Посилання скопійоване

ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові, схоже, відзначилися прогресом у просуванні до контрольованого країною-агресоркою Росією міста Токмак. Це життєво важливе місто-бар'єр розташоване між українськими військами та південно-східним містом Мелітополем. Про це повідомляє телекомпанія CBS News із посиланням на офіційних осіб США.

Як зазначається, однією з цілей контрнаступу України є просування на південь через потужні російські укріплення з метою повернення окупованого Мелітополя. Це місто окупанти використовують як важливий транспортний вузол для переміщення важкої військової техніки. Також Мелітополь є воротами до незаконно анексованого росіянами Криму.

За даними анонімного американського посадовця, ЗСУ прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають в бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

відео дня

"Відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до Мелітополя, буде складним завданням для українського контрнаступу, який з початку літа досяг поступових успіхів", - пише CBS News.

ЗСУ б'ють по окупантах у Токмаку

Як повідомляв Главред, 13 липня Сили оборони України вправно відпрацювали по позиціях російських окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Унаслідок вибухів було ліквідовано близько 200 загарбників і так званого коменданта міста.

Потужний удар по окупантах у Токмаку також відбувся у ніч на 8 червня. Тоді у місті було дуже "гаряче", у росіян багато 200-х. Вибухи лунали, зокрема, у районі захоплених ворогом автотранспортного підприємства, "мрео" та залізничного вокзалу.

До того у Маріуполі та Токмаку також гриміли потужні вибухи. Відомо, що Маріуполь був атакований "далекобійними ракетами". У месенджерах місцеві жителі писали про гучні вибухи.

Вас може зацікавити: