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ЗСУ наступають на півдні: Бердянськ та Мелітополь - більше не тил окупантів РФ

Андрій Ганчук
14 липня 2023, 08:52 оновлено 14 липня, 09:07
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Сили оборони України ставлять перед собою завдання виходу до узбережжя Азовського моря, сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
ВСУ, Бердянськ
Війська України наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, жовта стрічка

Вибух у захопленому Бердянську 11 липня і потрапляння в готель Дюна, де знаходилося керівництво окупантів агресора Росії показали, що ситуація у війні змінилася. Окуповані Мелітополь та Бердянськ більше не тил ворога. ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні і мають намір вийти до Азовського узбережжя. Про це заявив представник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що окуповані Бердянськ і Мелітополь Запорізької області – вже не тил російських загарбників. Ситуація змінилася після початку контрнаступу армії України на півдні.

"Можна говорити про те, що Бердянськ і Мелітополь вже не вважаються тилом російських військ. Мабуть, всі чудово розуміють, чому з початку просування наших військ на південь, з початку ведення наступальних дій, з початку нашого контрнаступу вектори просування стали називати Бердянський і Мелітопольський", - зазначив Шершень.

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За його словами, стратегічна мета української армії – подальше просування на півдні і вихід до Азовського узбережжя. Тому ЗСУ активно працюють над знищенням ворожих позицій на даному напрямку.

"Цілком очевидно, що ми спираємося на концепцію ефективного комплексного вогневого ураження противника, знищуємо потенціал ворога, його тили і логістику, матеріально-технічну базу, управлінські структури і командні пункти. Ось для цього ефективно працюють ракетні війська, точно працює артилерія далекобійна", - сказав спікер.

Також він додав, що ЗСУ для досягнення успіхів використовують комплексні рішення.

"І варто відзначити, що об'єкти для ураження визначаються в штабах, де командування здійснює відповідне планування, координацію і реалізацію. Давайте себе похвалимо. Все ж ЗСУ - це інтелектуальна армія. І в цьому визначальними є лідерство, мотивація і атаки, тобто чітко визначена задача і мета, яку ми маємо", - підкреслив Валерій Шершень.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про те, ЗСУ наступають і просуваються на Бахмутському напрямку. Захисники закріпилися на звільнених локаціях.

У Генеральному штабі ЗСУ раніше заявили, що ЗСУ просунулися і закріпилися на нових рубежах на Бердянському напрямку. Війська закріплюються на відвойованих рубежах.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський сказав, що сили оборони України вже отримали касетні боєприпаси від США. Втім, поки вони не застосовувалися. На думку Тарнавського, ЗСУ отримають відчутну перевагу на фронті після того, як почнуть їх застосовувати.

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