Не варто поспішати з руйнуванням Кримського мосту: несподіваний прогноз ексглави МЗС

Сили оборони зроблять усе для того, щоб Крим був відрізаний від військових поставок, каже Володимир Огризко.

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Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко прокоментував питання доцільності знищення Кримського мосту.

"Один мій колега, з яким ми вивчаємо цю недокраїну, сказав, що треба замислитися: коли Росія почне розпадатися, і питомо українське населення Кубані почне визначатися зі своєю державною приналежністю і визначиться за приєднання до України, Кримський міст може зіграти позитивну економічну роль", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас колишній глава МЗС України вважає, що цей варіант поки що залишається "рожевим" політичним прогнозом.

"Безумовно, наші героїчні Сили оборони зроблять усе для того, щоб Крим був відрізаний від поставок Кримським мостом з боку Росії. Але не тільки це. Росіяни зараз протягнули залізничну гілку вздовж Азовського моря - там є над чим працювати. Наші військові все це добре знають і, безумовно, зроблять усе, щоб і Кримський міст, і всі інші ланцюжки поставок були перебиті. Саме тоді росіяни опиняться перед вибором - або з Криму потрібно терміново тікати, або героїчно загинути з гаслами "За Батьківщину! За Путіна!", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Удари по Кримському мосту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україні доведеться обирати, що знищувати насамперед - Кримський міст чи нову залізницю окупантів, що йде вздовж Азовського моря з Ростова на окупований півострів.

Варто зазначити, що одних лише американських далекобійних ракет ATACMS буде недостатньо для повного знищення Керченського мосту, який з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

/ Инфографика: Главред

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