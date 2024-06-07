Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

Війський аналітик наголошує, що Кримський міст можна зруйнувати вдаривши по опорах морськими дронами із бойовою частиною 1500 кілограмів.

https://glavred.net/ukraine/luchshe-atacms-nazvano-samoe-effektivnoe-oruzhie-dlya-unichtozheniya-krymskogo-mosta-10571216.html Посилання скопійоване

Названо зброю, яка здатна обвалити опори Кримського мосту / Колаж Главред, фото: Сергій Братчук/Telegram, СтратКом ЗСУ

Самих лише американських далекобійних ракет ATACMS буде недостатньо для повного знищенння Керченського мосту, який з'єднує материкову частину Росії з тимчасово окупованим Кримом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

За його словами, ракетами ATACMS Керченський міст зруйнувати не вдасться, тому що у них для цього недостатньо ваги бойової частини.

"А ось новітні модифікації морських дронів, у яких 1 000 і 1 500 кг бойової частини, можуть зруйнувати основу цього мосту", - вказує він.

відео дня

Жирохов підкреслює, що Кримський міст проєктувався та будувався з великим запасом міцності, тому удари по ньому за допомогою ATACMS та Storm Shadow він порівнює з комариними укусами.

"Буде більше ефекту, якщо в опору мосту вріжеться морський безпілотник із бойовою частиною в півтори тисячі тонн вибухівки. Зараз ми бачимо комбіновану атаку ракетами, яка має винести протиповітряні та радіолокаційні системи, що прикривають міст", - додає аналітик.

Він зазначив, що після їх знищення зайдуть морські дрони і знищать Керченський міст.

"У цьому контексті давайте згадаємо, як Україна завдавала ударів по Антонівському мосту. Били ракетами HIMARS, активно бомбили цей міст, але так і не змогли його зруйнувати. Знищили Антонівський міст тільки росіяни, які завезли кілька тонн вибухівки і підірвали естакаду", - резюмував експерт.

Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Удари по Керченському мосту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України активно знищують ворожі системи протиповітряної оборони і управління в окупованому Криму. Вони також готуються до прийняття винищувачів F-16 і нанесення удару по Кримському мосту. Про це заявив військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

За даними експертів, українські сили готуються до удару по Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою Росією, повідомляє Bild.

Росія збільшує заходи безпеки навколо Кримського мосту, розміщує додаткову авіацію та переміщує системи протиповітряної оборони до цього району. Окупанти бояться знищення Кримського мосту і готуються до можливого удару. Про це повідомили партизани з руху "Атеш".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред