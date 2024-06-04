'Очікуємо просмаження': РФ готується до удару ЗСУ по Кримському мосту - Атеш

Окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити міст від українських безекіпажних морських катерів.

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Росіяни виставили баржі вздовж моста, щоб захиститися / Колаж: Главред, фото: скріншот, СтратКом ЗСУ, t.me/atesh_ua

Росія посилила охорону Кримського мосту, збільшує кількість авіації та переміщує системи ППО до цього району. Окупанти побоюються втратити свій незаконно побудований об'єкт і готуються до можливого удару. Про це повідомили партизани руху "Атеш".

Агенти "Атеш" розповіли, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Так росіяни намагаються захистити міст від українських безекіпажних морських катерів.

Старі баржі росіян / Фото: Атеш

Крім того, загарбники перекидають додаткові системи протиповітряної оборони в район міста Керч, що свідчить про підготовку до удару України.

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"Це свідчить про підготовку до неминуючого удару по їх військовій логістиці. Баржа в порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Очікуємо просмаження" - зазначили партизани.

За словами "Атеш", агенти посилено працюють, щоб Крим став пасткою для окупантів. Партизани вже зафіксували дислокацію російських систем ППО у Керчі.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Удар ЗСУ по порту "Кавказ" у окупованій Керчі 31 травня - деталі

Нагадаємо, у ніч на 31 травня у порту "Кавказ" спалахнула потужна пожежа, яку було видно навіть із супутника. За словами місцевих жителів, близько третьої години ночі пролунало 8-10 вибухів.

Удар по поромній переправі та нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ завдали вісьмома ракетами РК-360МЦ "Нептун" українського виробництва. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ракети досягли цілі близько другої ночі, а російські системи ППО не змогли їх збити.

Як повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ підтвердив, що це результат скоординованих дій Сил оборони. Військово-Морські сили ЗС України уразили поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" кількома ракетами РК-360МЦ "Нептун". Ці удари відбулися після знищення поромів Керченської переправи, що використовувалися для військової логістики.

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