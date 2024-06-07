Фатальний удар по 'мосту Путіна' чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

Україні доведеться зробити вибір стосовно своїх цілей, пов'язаних з операціями щодо Криму, вважає військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

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Україна, найімовірніше, насамперед вдарить по Кримському мосту - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Україні доведеться обирати, що знищувати у першу чергу - Кримський міст чи нову залізницю окупантів, яка йде вздовж Азовського моря з Ростова на окупований півострів. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що поки що незрозуміло, яке рішення буде ухвалено. Проте для західного світу важливіша медійна складова, ніж політична. Тому, удар по Кримському мосту, ймовірно, стане більш пріоритетним завданням.

"Усе залежить від того, які будуть ухвалюватися рішення щодо ураження цілей. Західним партнерам, на жаль, потрібна яскрава картинка і медійна перемога для того, щоб показати своїм виборцям результати підтримки України. І саме знищення Кримського мосту матиме такий ефект. І якщо для фронту знищення 2-3 складів і основного складу - чудовий показник, то для Заходу це не є критерієм роботи ATACMS", - підкреслив Михайло Жирохов. відео дня

Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Залізниця Ростов-Крим

Наприкінці березня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що РФ майже добудувала нову залізницю з Ростова до окупованого Криму. Вона проходить окупованим півднем України.

"Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", - сказав Буданов.

Пізніше Володимир Путін сказав, що нова залізниця - альтернатива Кримському мосту.

Україна зруйнує Кримський міст - головні новини за темою:

У квітні президент Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. Він заявив, що Україна насправді хоче знищити естакаду вже цього року та інші військові об'єкти російських окупантів на захопленому Кримському півострові.

Україна готується атакувати Кримський міст, написали журналісти німецького Bild. У матеріалі йдеться, що атака на російські пороми "Авангард" і "Конро Трейдер" якраз таки може вказувати на підготовку ЗСУ до операції щодо естакади.

Україні потрібно 200 ракет, щоб знищити Кримський міст, вважає полковник ЗСУ Петро Черник. За його словами, потрібно завдати комбінованого удару.

"Треба використовувати 70-80 ракет ATACMS і Storm Shadow у змішаному циклі", - припустив експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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