Кримський міст під прицілом: Плетенчук заявив про серйозні логістичні проблеми окупантів

Керченський міст не витримує логістичне навантаження, а тому у Росії змушені шукати альтернативи.

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Керченський міст під загрозою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що альтернативи Керченському мосту у Росії немає - від його функціонування залежить військова логістика російської армії.

"Пам’ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю якраз зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться", - каже військовий.

В ефірі "Радіо Свобода" Плетенчук зазначив, що міст не витримує логістичне навантаження, а тому у Росії змушені шукати альтернативи.

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"Морська військова логістика, тобто застосування великих десантних кораблів для них так само закрите. Тому що ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які, до речі, було забуто, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не припадає", - пояснив Плетенчук.

Також, додає він, залізниця, яку росіяни будуть вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України - недобудована.

На питання про те, чи зараз слушний момент для ударів по мосту, Плетенчук відповів, що це "знає обмежене коло людей", і додав, що "подібні споруди достатньо складні, щоб їх уразити".

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Що відомо про Кримський міст / Инфографика: Главред

Нагадаємо, що аналітики роблять висновок, що удари по поромах в тимчасово окупованому Криму можуть свідчити про те, що Україна готується атакувати Кримський міст. В кінці травня Сили оборони України атакували російські пороми "Авангард" і "Конро Трейдер".

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, яка доля чекає на Кримський міст влітку. хоч цілком зруйнувати цю споруду не вийде, але в принципі ймовірно, що влітку він отримає критичні ушкодження.

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