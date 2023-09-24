"У нас дрес-код": у Тернополі військового нахабно не пустили в бар через форму

У Тернополі українського військового не пустили до бару, бо він прийшов "у камуфляжі". Скандальне відео вже розлетілось в Мережі.
Військовий був обурений і казав, що воював на Донбасі, приїхав з Авдіївки у відпустку, але його так і не пустили у заклад. Охоронці, які були на вході, почали казати, що відповідно до рішення адміністрації є "дрес-код", нібито через який чоловіка і не пустили.
"Це не наше рішення, це – адміністрація. Не треба тут якось "виступати". Тут не у військових справа, у нас дрес-код є. Просто камуфляжні штани у нього", – сказав охоронець.
Реакція закладу
На своїй сторінці у соцмережі адміністрація закладу почала просити вибачення і пообіцяли, що таке більше не повториться.
"Друзі, нам дуже прикро, що сьогодні сталася непритаманна нам ситуація. Це помилка з нашої сторони. Наш заклад та наша команда щиро поважає наших захисників, та завдячуємо військовим за можливість працювати! Ми щиро просимо вибачення за дану ситуацію, яка більше не повториться в нашому закладі", - йдеться у повідомленні.
У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.
Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. Внаслідок побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові та рана, а також синці по всьому тілу.
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