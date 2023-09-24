"У нас дрес-код": у Тернополі військового нахабно не пустили в бар через форму

Охорона закладу не пустила у заклад військового, який приїхав з фронту у відпустку.

https://glavred.net/ukraine/u-nas-dress-kod-v-ternopole-voennogo-naglo-ne-pustili-v-bar-iz-za-formy-10503343.html Посилання скопійоване

У Тернополі військового не пустили у бар / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У Тернополі українського військового не пустили до бару, бо він прийшов "у камуфляжі". Скандальне відео вже розлетілось в Мережі.

Військовий був обурений і казав, що воював на Донбасі, приїхав з Авдіївки у відпустку, але його так і не пустили у заклад. Охоронці, які були на вході, почали казати, що відповідно до рішення адміністрації є "дрес-код", нібито через який чоловіка і не пустили.

"Це не наше рішення, це – адміністрація. Не треба тут якось "виступати". Тут не у військових справа, у нас дрес-код є. Просто камуфляжні штани у нього", – сказав охоронець.

відео дня

Реакція закладу

На своїй сторінці у соцмережі адміністрація закладу почала просити вибачення і пообіцяли, що таке більше не повториться.

"Друзі, нам дуже прикро, що сьогодні сталася непритаманна нам ситуація. Це помилка з нашої сторони. Наш заклад та наша команда щиро поважає наших захисників, та завдячуємо військовим за можливість працювати! Ми щиро просимо вибачення за дану ситуацію, яка більше не повториться в нашому закладі", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав із Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Образник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад до Бахмута.

Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. Внаслідок побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові та рана, а також синці по всьому тілу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.