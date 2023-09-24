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США передумали урізати військову допомогу Україні: що стало причиною

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2023, 18:44 оновлено 24 вересня, 18:52
У США відмовилися урізати Україні військову допомогу на 300 мільйонів доларів.
Кевін Маккарті, США, Конгрес США
США не будуть урізати допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

США передумали урізати Україні допомогу в новому бюджеті. Таким чином, розмір допомоги не зменшиться на 300 мільйонів доларів, як повідомлялося раніше. Про це заявив спікер Палати представників США Кевін Маккарті, повідомляє The Hill.

Також відомо, що наступного тижня з'явиться ще один законопроект про фінансування Держдепартаменту та іноземних операцій, який міститиме кошти для України. Маккарті зазначив, що вилучити допомогу з Держдепу "стає складніше".

"Це не вирішує проблему, тому що в одного з інших є деякі речі для України. Тому зробити це стало занадто важко, тому ми залишаємо це", - зазначив Маккарті.

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Всього законопроект про фінансування Пентагону включає 300 мільярдів доларів, які передбачені на:

  • надання допомоги та навчання,
  • обладнання,
  • матеріально-технічне забезпечення,
  • поставки та послуги,
  • оклади та стипендії,
  • забезпечення,
  • розвідпідтримка військових та національних сил безпеки України.

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

В Білому домі відзначили, що Байден допускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, поки немає.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії
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