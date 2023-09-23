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"Ви нас обдурили": в РФ офіційно заявили, що продовжать вбивати українців

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2023, 23:13 оновлено 23 вересня, 23:16
Сергій Лавров заявив, що російські окупанти не будуть припиняти вогонь на фронті в Україні.
ВСУ, Лавров
РФ відмовляється припиняти вогонь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Росія відкрито відмовляється припиняти вогонь в Україні і продовжить вбивати людей. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції в Нью-Йорку, де проходить сесія Генасамблеї ООН.

Він заявив, що РФ "не може реалізувати" форму миру президента України Володимира Зеленського, яка передбачає виведення всіх російських окупантів з усієї території країни.

"Путін сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів. Але жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не будемо розглядати. Тому що ми вже раз це розглянули, ви нас обдурили ... Якщо Захід говорить, що конфлікт на Україні повинен вирішуватися на полі бою, значить — на полі бою", – сказав Лавров.

відео дня

Переговори Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави зазначив, що емоційно готовий до тривалої війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ буде самостійно вирішувати питання переговорів з агресором Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак жодних переговорів з директором Кремля Володимиром Путіним не буде. Російська держава повинна зазнати поразки, будь-який інший результат буде сприйнятий як путінська перемога, що стане сигналом до початку інших конфліктів.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років. На думку Пісторіуса, про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

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війна в Україні вторгнення Росії Сергій Лавров мирні переговори з Росією
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