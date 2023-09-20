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ЗСУ розірвуть оборону РФ і прорвуться до Азова: експерт спрогнозував терміни

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 01:25
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Після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму, вважає Петро Черник.
ВСУ
/ Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Підрозділи Збройних сил України мають можливість вийти на узбережжя Азовського моря, заявив військовий експерт Петро Черник.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, цьому можуть сприяти сприятливі погодні умови.

"Вийти на північне Поазов'я – передумови є, це цілком можливо. Є ще добрих два місяці, поки сухий грунт, по якому може рухатися техніка", – вважає військовий експерт.

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При цьому він вважає, що після того як ЗСУ розтрощать південний плацдарм, вони зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

При цьому разом зі знищенням Кримського мосту окупований півострів опиниться в ізоляції –місяця ракетних обстрілів буде достатньо для його звільнення.

"Ми тепер б'ємося не в зоні твердого покриття, ми ведемо класичну війну зразка Першої/Другої світової війни – в полі. Саме тому взимку навряд чи буде просування – лише контрбатарейна боротьба", - додав Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше Михайло Подоляк заявив про те, що Збройні Сили України проводять успішний контрнаступ, володіють ініціативою на полі бою та прорвали першу лінію "оборони" російських окупантів. Володимир Путін вже говорить не про наступ, а про відбиття українських атак. Київ готується до боротьби за звільнення захопленого агресором Росією Криму.

Нагадаємо, ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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контрнаступ ЗСУ Петро Чернік
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