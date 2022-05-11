"Не дозволяє собі плакати": на очах 10-річного хлопчика росіяни вбили його сім’ю, маму спалили живцем

На очах 10-річного хлопчика росіяни вбили його сім’ю, маму спалили живцем/ Скрін з відео

На Чернігівщині російські окупанти розчавили бронетранспортером легковик, на якому намагалася евакуюватися родина 10-річного Андрія Близнюка. Батьків і дядька добили на очах у хлопчика, а його з пораненою ногою лишили лежати на узбіччі.

Дитина разом з батьками і дядьком тікали з села Софіївка на Чернігівщині 1 березня, розповідає ТСН. Як тільки вони виїхали з населеного пункту, одразу натрапили на колону військової техніки РФ. І хоч їхнє авто не заважало рухатися колоні, один з БТРів навмисно виїхав і переїхав легковик.

"Тато загинув перший, мама ще була жива"

Гусениці БТРа пройшлися по правій стороні авто. Хлопчик розповідає, що його тато загинув першим, а мама була ще ціла – вона на той момент не постраждала.

Андрію затисло ноги сидінням. Тоді російські окупанти підійшли до машини, витягли звідти дитину через дах і кинули його на узбіччя. На очах у хлопчика добили його батьків. Вони навмисно вистрілили у бензобак, і авто загорілося.

Поки російська колона рухалася далі, дитина з травмованою ногою лежала на узбіччі і дивилася, як палає машина з батьками і дядьком. Хлопчик знав, що його мама ще була жива, проте вона загинула на його очах у палаючому авто.

Залишки машини, яку розчавили окупанти бронетранспортером/ Скрін з відео

Поки колона проїхала, дитина нарахувала у ній приблизно 120 одиниць російської техніки – БТРи, Гради.

Згодом хлопчика побачили на узбіччі люди з села, вони зателефонували його бабусі і дідусю й розповіли, що сталося.

10-річний Андрій забороняє собі плакати

Рідні дитини розповідають, до хлопчик з моменту трагедії майже не плаче, і навіть на цвинтарі у нього немає сліз.

Мамі Андрія було 46 років, татові – 52. За кермом в момент трагедії був 33-річний двоюрідний брат Сергій, який служив у теробороні. Сергій за кілька годин до своєї смерті встиг вивезти з села маму, бабусю і дідуся Андрія. Після цього повернувся в село за Андрієм і його батьками, проте виїхати, не натрапивши на ворожу колону, вони вже не встигли.

Тепер опіку над Андрієм оформила його 26-річна сестра Тетяна.

Нагадаємо, перший російський військовий постане перед судом в Україні за вбивство беззбройного цивільного в Сумській області. 21-річний окупант Вадим Шишимарін застрелив 62-річного чоловіка на вулиці села міського типу Чупахівка, коли той просто ішов узбіччям з велосипедом.

Раніше в Міноборони України розповіли, що резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки, проте для Росії ще є чим воювати.

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