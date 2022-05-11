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"РФ озброювалася з 1991 року": на скільки вистачить запасу зброї армії Путіна – відповідь Міноборони

11 травня 2022, 14:21

Україна знищує техніку ворога швидкими темпами, а відновлювати резерви в умовах санкцій Росії стає все важче.

У Міноборони сказали, на скільки вистачить запасу зброї армії Путіна/ Reuters, Facebook Ганна Маляр

Резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки.

Проте миттєвого впливу санкцій очікувати не варто, РФ почне відчувати, як вони її "душать", значно пізніше. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua.

За її словами, коли Росія вторгалася в Україну, Путін робив ставку на те, що в нього кількість особового складу і кількість зброї значно переважає. Проте за два з половиною місяці війни ЗСУ знищили значну частину російської техніки, а Росії довелося використати значну частину зброї і, зокрема, ракет. Та поки не можна стверджувати, наскільки важко їм буде відновитися, каже Маляр, адже зараз в РФ ще є чим воювати.

"Це не миттєвий процес, це не означає, що сьогодні ввели санкції, а завтра у нього немає запчастин, сьогодні ми знищили техніку, на завтра у нього нема чим відновлювати. В них теж певний є резерв. І, швидше за все, на декілька місяців цього резерву ще вистачить", – каже заступниця міністра оборони.

Накладені Заходом санкції перекрили Росії доступ до багатьох комплектуючих, які постачалися з-за кордону. Проте в РФ ще є запас на декілька місяців за старими контрактами, і цього їм вистачить, щоб відновлювати озброєння найближчим часом, каже Маляр.

"Що стосується ракет, в них все ж таки є власне виробництво, звісно, їх з такою швидкістю, як вони їх вистріляли, відновити не вийде, це декілька років, але все одно вони поновлюють", – зазначає вона.

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"Дивіться, вони озброювалися з 1991-го року. Якщо у нас роззброєння відбувалося, то в них озброєння. І вони збирали звідусюди свою техніку, з усього Радянського Союзу, і у них є чим воювати, це треба розуміти", – каже Маляр.

Проте, за її словами, у війні важлива не лише зброя, а й стратегії. І українська армія зараз успішно дає відсіч ворогу саме тому, що військові ЗСУ володіють цими стратегіями.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області заявила про плани звернутися до президента РФ з проханням про включення захоплених районів України до складу Росії.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України під час контрудару в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах. Знищено кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.

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новини Росії війна в Україні оружие вторгнення Росії Міноборони України Ганна Маляр
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