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Розстріляв пенсіонера на вулиці: першого військового РФ судитимуть за вбивство цивільного на Сумщині

11 травня 2022, 14:48

21-річний російський окупант вбив беззбройного чоловіка, який просто йшов з велосипедом по узбіччю.

Першого військового РФ судитимуть за вбивство цивільного на Сумщині/ Facebook Венедіктова, УНІАН

Перший російський військовий постане перед судом в Україні за вбивство беззбройного цивільного в Сумській області.

21-річний окупант Вадим Шишимарін застрелив 62-річного чоловіка на вулиці села міського типу Чупахівка, коли той просто ішов узбіччям з велосипедом. Це сталося 28 лютого. Причетність російського військового до цього вбивства довело слідство, і тепер він постане перед судом, повідомила у Facebook 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна", – заявила Венедіктова.

Зазначається, що колону, у якій був цей окупант, розбили українські військові. Сержант Шишимарін разом зі ще чотирма російськими військовими почали втікати. Вони розстріляли з автоматів приватний автомобіль, привласнили його і продовжували рух на ньому.

Коли окупанти на вкраденому авто заїхали у селище Чупахівка, то побачили на узбіччі чоловіка, який ішов з велосипедом і говорив по телефону. Один з російських військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб той не повідомив про них для ЗСУ.

"Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку", – зазначила Венедіктова.

Підозрюваний Шишимарін зараз перебуває під вартою. Прокурори і слідчі Служби безпеки України зібрали достатньо доказів його причетності до воєнних злочинів, спільно з умисним вбивством. За це йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше в Міноборони України розповіли, що резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки, проте для Росії ще є чим воювати.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України під час контрудару в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах. Знищено кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки, більше десятка ворожого особового складу.

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