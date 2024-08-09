"Не наліт, а вторгнення": до боїв приєдналася одна з найсильніших бригад ЗСУ - Forbes

Приблизно 10 тисяч осіб прорвали кордон і зайшли на територію Курської області. Водночас Північне угруповання ЗС РФ налічує 48 тисяч військових.

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В операції в Курській області беруть участь бійці 80 ОДШБр / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live

В операції в Курській області бере участь одна з найкращих українських бригад - 80-та десантно-штурмова. І це підкреслює масштаб подій на північному кордоні України з Росією.

Як пише Forbes, журналісти встановили, що в боях на території Росії бере участь 80 ОДШБр завдяки відео, поширеним у Мережі. У кадр потрапили танки Т-64БВ, Т-80БВ, розмінувальна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і американські колісні бронетранспортери Stryker. Усі машини броньовані каркасами для захисту від дронів.

"Лише 80-та десантно-штурмова бригада експлуатує таке поєднання колишньої радянської та колишньої американської техніки", - пише видання.

відео дня

Forbes зазначає, що раніше вже були спроби перетину російського кордону українськими формуваннями з числа громадян РФ, але ці рейди були невеликими за масштабом і обмеженими - і ніколи не тривали більше кількох днів. Їхня мета була в тому, щоб збентежити російських лідерів.

Водночас операція, яка почалася 6 серпня, відрізняється. Задіяні щонайменше три бригади чисельністю до 2 тисяч військовослужбовців кожна: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада. Артилерія, безпілотники та протиповітряна оборона відіграють важливу допоміжну роль.

"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, не є нальотом, а дійсно вторгненням. Те, що українці вкладають значні ресурси в це вторгнення, звичайно, не гарантує його успіху", - пишуть журналісти.

У зоні вторгнення в РФ може бути 10 тисяч українських військових. Російське Північне угруповання військ, яке воює вздовж прикордонної смуги, налічує близько 48 тисяч військовослужбовців. Але Північне угруповання військ загрузло у Вовчанську - українському прикордонному місті за 140 км на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, яке є місцем українського вторгнення.

Вирішальним фактором подій у РФ може стати те, наскільки швидко Північне угруповання військ зможе перекинути сили на Суджу, і якщо ЗС РФ рухатимуться повільно, вони можуть втратити набагато більше території Курської області перед українськими колонами, що наступають.

Forbes зазначають, що можуть бути і негативні наслідки операції в Курській області. Зокрема, Київ ризикує тисячами військових, яких не може легко замінити.

Операція в Курській області - останні новини

Аналітики моніторингового проєкту DeepState уперше надали інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.

Впродовж трьох діб атаки на Курську область нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. Як пише The Telegraph, нинішній наступ переслідує три мети:

відвернути ресурси російських сил від наступу в Донецькій області;

посіяти розбрат усередині Росії та показати росіянам, що війна може прийти до них;

можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України і Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія може спробувати реалізувати низку сценаріїв у відповідь на операцію на Курщині, щоб звільнити захоплені за минулі кілька днів населені пункти регіону. Експерти переконані, що РФ майже напевно здійснюватиме спроби повернути під свій контроль територію на Курщині, яку вони втратили за минулі дні.

Що відбувається у Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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