У DeepState вперше показали карту боїв у Курській області РФ

Аналітики зазначили, що оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку відрізнятися від даних прямих учасників подій.

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DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Telegram

Аналітики моніторингового проєкту DeepState уперше надали інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.

"Бої на Курщині. День перший - 6 серпня. Сили Оборони України звільнили Свердлікове, Дар'їне та Олешню", - йдеться в повідомленні.

На каналі зазначили, що оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку відрізнятися від даних прямих учасників подій.

відео дня

"Сили Оборони завдали удару біля Свердлікового та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге - без бою або з мінімальними зусиллями", - пишуть аналітики.

На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога.

"Горналь також була оточена. Росіяни від страху сховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли в Гончарівку та околиці Суджі", - зазначають аналітики.

Також тривають бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома.

"У Миколаєво-Дар'їному опорник ворога зумів стримати перший накат, але недовго", - додали на каналі.

У DeepState показали карту з територією, яка контролюється в Курській області українським угрупованням:

Карта захопленої території в Курській області / deepstatemap.live

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Операція в Курській області - останні новини

Протягом трьох діб атаки на Курську область нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. Як пише The Telegraph, нинішній наступ переслідує три мети:

відвернути ресурси російських сил від наступу в Донецькій області;

посіяти розбрат усередині Росії та показати росіянам, що війна може прийти до них;

можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Значна частина міжнародних організацій і спільнот вважає території Росії легітимною метою для проведення військових операцій будь-якого типу. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк коментуючи ситуацію в Курській області РФ.

Тим часом у Міноборони США вважають, що дії України в Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", - наголосила Сінгх.

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