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У Курській області сильна пожежа: повідомляється про знищення колони техніки РФ

Степан Гафтко
9 серпня 2024, 02:38
389
У соцмережах повідомляють про сильну пожежу в Курській області та знищення військової техніки РФ.
У Курській області сильна пожежа: повідомляється про знищення колони техніки РФ
Пожежа в Курській області / колаж: Главред, фото: Соцмережі, скриншот з відео

У Рильському районі населеного пункту Октябрьськ палає сильна пожежа. У соцмережах повідомляють про знищення колони російської техніки на марші у Курській області.

На відео, яке публікують жителі Курської області, видно, як в далині палає велика пожежа. Люди у соціальних мережах повідомляють, що це знищена російська техніка, яка йшла на марші.

Ситуація та бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові сили за три дні захопили більше російських територій, ніж протягом горезвісного контрнаступу 2023 року. Очевидно, що цей наступ має три основні цілі, зазначає The Telegraph.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський на тлі боїв у Курській області заявив, що Росія принесла війну у нашу країну, а тепер заслуговує відчути те ж саме на своїй території.

Нагадаємо, 6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону в районі Курської області. Варто підкреслити, що в Україні не коментували причетність до боїв.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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