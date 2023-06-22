"Не можу надихатись": прикордонник зустрівся з батьками після російського полону

Український прикордонник повернувся з російського полону і зустрівся зі своїми батьками. В Мережі з'явилось зворушливе відео.

https://glavred.net/ukraine/ne-mozhu-nadihatis-prikordonnik-zustrivsya-z-batkami-pislya-rosiyskogo-polonu-10479781.html Посилання скопійоване

В Україну повернувся прикордонник з російського полону / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео

В Україну повернулися військовополонені українці. Після повернення з полону вперше зі своїми батьками зустрівся український прикордонник Олексій. У Мережі вже поширилось зворушливе відео зустрічі.

Він розповів, що до останнього не знав про повернення додому. Вже в автобусі йому стало відомо про те, що він на рідній землі. Всі звільнені з полону українці раділи, не стримуючи емоцій.

"Коли я повернувся, я не міг повірити, що я вдома. Коли ми їхали, люди стояли, фотографували нас, махали, з прапорами стояли, гімн України співали", - сказав Олексій.

відео дня

Олексій зізнається, що досі не може надихатись повітрям свободи після звільнення з полону.

Батьки прикордонника не змогли стримати емоцій, коли зустрілися з сином.

Дивіться зворушливе відео зустрічі звільненого з полону прикордонника з батьками:

В Україну повернувся прикордонник з російського полону / фото: скріншот

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

Інші новини: