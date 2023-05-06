Підрив машини Прилєпіна: хто це, хто стоїть за замахом і що говорять в Кремлі - всі подробиці

Відповідальність за підрив автомобіля Прилєпіна взяла "Національна республіканська армія".

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У РФ підірвали машину російського пропагандиста Захара Прилєпіна / Колаж: Главред, фото: kp.ua, sledcom.ru

В Росії підірвали машину російського пропагандиста, письменника і українофоба Захара Прилєпіна. Це сталося поблизу населеного пункту Нижній Новгород 6 травня.

За даними Telegram-каналу Baza, в машині з Прилєпіним була його дочка, також водій і охоронець. Дівчинка вийшла з машини прямо перед вибухом. В результаті підриву машина розірвалася на дві частини. Водій пропагандиста загинув.

Повідомляється, що пропагандист повертався до Москви з окупованих територій Донбасу. У Нижньому Новгороді у нього є свій будинок. Машина Прилєпіна зупинилася біля приміського кафе в селищі Піонерське, що в 50 кілометрах від Нижнього Новгорода. Можна припустити, що саме в цей момент хтось підклав вибухівку.

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За даними Shot, під капотом машини пропагандиста була бомба з потужністю 2,5 кілограма в тротиловому еквіваленті.

Чи живий Прилєпін

Повідомляється, що в результаті вибуху у Прилєпіна сталася травматична ампутація ніг, його евакуювали на медичному вертольоті.

РИА Новости, посилаючись на російських правоохоронців, повідомили, що у пропагандиста нібито переломи і струс мозку. Зараз він знаходиться в Нижньогородській обласній лікарні ім. Семашко.

Російські пропагандисти також розповіли, що Прилєпін у важкому стані. У нього мінно-вибухове поранення, контузія обох легень, численні переломи та забої. При госпіталізації він був у свідомості, але його поклали на операційний стіл.

Водій і охоронець Прилєпіна загинув. Ним виявився 27-річний уродженець Луганська Олександр Шубін з позивним "Злий". Він був луганським бойовиком і служив рядовим у батальйоні Суркова. Пізніше він переїхав до Нижнього Новгорода.

Де знаходиться дочка Прилєпіна і в якому вона стані, не повідомляється.

Дивіться відео з місця підриву автомобіля Захара Прилєпіна:

У РФ підірвали машину російського пропагандиста Захара Прилєпіна / скріншот

Як відреагували в РФ

У РФ заявили, що підрив автомобіля пропагандиста розслідують як теракт. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в істериці заявив, що це був "цинічний спектакль" і "підлий напад, що здійснюється нацистськими екстремістами".

НРА взяла відповідальність за замах на Прилєпіна

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов підтвердив інформацію про те, що замах на Прилєпіна організувала "Національна республіканська армія" (НРА). Про це він заявив Telegram-каналу SOTA.

Варто нагадати, що раніше НРА брала відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського.

Хто такий Захар Прилєпін Захар Прилєпін - російський письменник, політик і пропагандист. Він виступав за анексію Криму і окупацію Донбасу. У 2016-2018 роках він воював проти українців у складі незаконних збройних формувань "ДНР". У 2021 році він став співголовою російської партії "Справедливість Росії - Патріоти - За правду". Після цього його обрали до Держдуми РФ, але він відмовився від мандата. Прямо перед початком повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, Прилєпін уклав контракт з Росгвардією і відправився на фронт вбивати українців. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ліквідація Владлена Татарського

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. В результаті інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок. Пропагандистське видання РІА Новини писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства татарського в РФ було відкрито кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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