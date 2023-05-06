"Це все інсценування": у Зеленського прокоментували підрив автомобіля Прилєпіна

Михайло Подоляк заявив, що Україні нічого не дасть ліквідація Захара Прилєпіна чи іншого пропагандиста.

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Україні нічого не дасть ліквідація Прилєпіна / Колаж: Главред, фото: kp.ru, ОПУ

У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста Захара Прилєпіна. Влада країни-агресорки одразу назвала це "терактом" та почала звинувачувати у всьому Україну. Однак радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це насправді "постановка та інсценування".

"Це все постановка. Це все інсценування. Кремль і ці підриви направлені на внутрішній ринок. Вони цей внутрішній ринок обнулять. Це буде шокувати людей в Росії. Вони вже в шоці знаходяться, бо розуміють, що в них йде повномасштабна війна з Україною", - сказав Подоляк.

Він додав, що замахи на російських пропагандистів чи їх ліквідація нічого не вирішить для України.

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"Ми прагматично ведемо цю війну. Ми розуміємо, які цілі перед нами стоять з точки зору деокупації. Ми розуміємо, що для цього треба прозоро, але масштабно знищувати інфраструктуру на окупованих територіях для того, щоб зменшити боєздатність російської армії. Нам точно те, як це було з Дугіною, як це було з Татарським, як це є сьогодні з Прилєпіним, нам це точно не вирішує жодне питання", - пояснив Подоляк.

Дивіться відео з коментарем Подоляка про підрив автомобіля Прилєпіна:

Україні нічого не дасть ліквідація Прилєпіна / скріншот

Хто такий Захар Прилєпін Захар Прилєпін - російський письменник, політик і пропагандист. Він виступав за анексію Криму і окупацію Донбасу. У 2016-2018 роках він воював проти українців у складі незаконних збройних формувань "ДНР". У 2021 році він став співголовою російської партії "Справедливість Росії - Патріоти - За правду". Після цього його обрали до Держдуми РФ, але він відмовився від мандата. Прямо перед початком повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, Прилєпін уклав контракт з Росгвардією і відправився на фронт вбивати українців. Про це повідомляє Вікіпедія.

Підрив автомобіля Прилєпіна

6 травня стало відомо про те, що поблизу Нижнього Новгорода в РФ підірвали автомобіль російського пропагандиста, письменника та політика Захара Прилєпіна. З ним в автомобілі була дочка та водій-охоронець. Ймовірно, вибухівку встановили, коли Прилєпін зупинився біля придорожнього кафе.

На момент вибуху дочки пропагандиста у машині не було, вона вийшла за кілька хвилин до інциденту. Охоронець Прилєпіна загинув на місці. Самого ж пропагандиста госпіталізували. У нього травматична ампутація кінцівок, контузія обох легень, численні переломи та забої.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов підтвердив інформацію про те, що замах на Прилєпіна організувала "Національна республіканська армія" (НРА).

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