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Вибухи в Криму: окупанти показали фото "прильоту української балістичної ракети"

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2023, 18:57 оновлено 6 травня, 19:03
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Російські окупанти стверджують, що вони нібито збили ракету ОТРК "Грім-2".
вибух у Криму
У Криму пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

В окупованому Криму паніка через потужні вибухи. Місцева "влада" стверджує, що російська система ППО нібито збила "українську балістичну ракету". Про це заявити гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Він стверджує, що Україна нібито вдарила по Криму з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2".

"Над Республікою Крим силами ППО збита балістична ракета, запущена українським ОТРК "Грім-2". Руйнувань і постраждалих немає", - написав Аксьонов.

відео дня

Російські пропагандисти пізніше навіть показали нібито "наслідки" збивання ракети.

вибух у Криму
Нібито наслідки вибуху в Криму / фото: скріншот з відео

Крим. Реалія повідомляє, що дим піднімався з боку лісової ділянки. Однак спочатку окупанти доводили, що це "навчальна тривога" і причин для паніки немає.

Також наголошується, що "радник" Аксьонова стверджує про збиття нібито двох ракет ОТРК "Грім-2".

Вибухи в окупованому Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомі безпілотники атакували резервуар з паливом загарбників у Козачій бухті в окупованому агресором Росією Севастополі. Площа пожежі складала майже 1000 квадратних метрів.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, у Севастополі знищено понад 10 резервів з нафтопродуктами. В цілому це близько 40 тисяч тонн. Нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту окупантів РФ.

У вівторок ввечері, 2 травня, в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. За попередніми даними, щось вибухнуло на базі прикордонників окупантів. Фейкова "влада" міста заявила про те, що це нібито "профілактична робота".

Дивіться відео про те, який сценарій звільнення Криму назвав Андрусів:

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