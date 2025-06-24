"Витягнув з-під завалів": школяр героїчно врятував друга після удару по ліцею на Одещині

Коротко:
- 16-річний школяр врятував свого друга після удару по ліцею в Білгород-Дністровському
- Марк не розгубився, а одразу кинувся до Максима і витягнув його з-під завалів
Російські окупанти у понеділок, 23 червня, близько 15:00 завдали балістичного удару по ліцею у Білгород-Дністровському Одеської області. Внаслідок атаки загинули троє людей – завуч і завгосп ліцею, а також 60-річна робітниця шкільної їдальні, яка згодом померла у лікарні. Постраждали 14 осіб.
Після атаки 16-річний школяр Марк врятував свого друга, який був під завалами. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він відвідав постраждалих у лікарні.
"У лікарні відвідав постраждалих від російської ракетної атаки хлопців – Максима та Марка, а також директорку ліцею. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, їхній стан – стабільний", – зазначив голова ОВА.
Кіпер розповів, що Марк не розгубився і витягнув Максима з-під завалів, врятувавши йому життя.
"Не можу не згадати про вчинок 16-річного Марка. Після удару він кинувся рятувати свого друга Максима й буквально витягнув його з-під завалів. Хлопець не розгубився, не злякався – просто діяв. Подякував Маркові за його сміливість. Це справжній герой – тихий, юний, але незламний", – повідомив очільник облдержадміністрації.
Також Кіпер зазначив, що вони з директоркою ліцею пані Інною обговорили майбутнє закладу, у якому навчалися понад тисяча дітей.
"Їхній дім знань зруйновано. Але освіта не зупиняється. Навчання з 1 вересня організують у трьох інших школах. Усі вчителі й технічні працівники збережуть роботу. Після розбору завалів буде експертиза – вона й вирішить, чи можливо відновити будівлю, чи доведеться будувати нову. Ясно одне: ми не залишимо наших дітей без освіти", – додав Кіпер.
Удар РФ по Білгород-Дністровському 23 червня – що відомо
Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Одеську область балістикою. Ворог вдарив ракетою по ліцею в Білгород-Дністровському. Внаслідок атаки були загиблі та багато поранених.
На момент ракетного удару дітей у ліцеї не було, адже нині тривають літні канікули. Однак у приміщені були працівники закладу. Загинули троє людей – це були працівники навчального закладу. 14 людей постраждали, серед них є діти.
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Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
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