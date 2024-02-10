НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа – ЗМІ

У НАТО розглядають можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні для захисту від країни-агресорки Росії.
Раніше у Північноатлантичному альянсі говорили, що не хочуть ставати частиною конфлікту з РФ, і тому не втручалось у питання постачання зброї, а залишали це на розсуд окремих країн-членів. Якщо НАТО почне координувати надання Україні зброї, це буде повною зміною курсу блоку. Про такі наміри Альянсу повідомило німецьке видання Handelsblatt із посиланням на джерела в дипломатичних і політичних колах.
Зазначається, що у НАТО вважають ймовірною небезпеку припинення постачання зброї до України, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Щоб убезпечити себе від можливих змін у політиці Сполучених Штатів, керівництво Альянсу хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур блоку.
"У НАТО починається фундаментальна зміна курсу: західний оборонний союз готує плани щодо того, щоб взяти на себе координацію постачання озброєння в Україну", – йдеться у матеріалі видання.
Також у виданні зазначають, що розробкою плану з інтеграції займалися радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні. 8 лютого, в Сенаті США повторно розглянули законопроект щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, але цього разу без включення питань міграційної реформи та безпеки кордону. Проголосувало більше 60-ти сенаторів, що означає, Сенат США прийняв процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні. Далі це питання має розглянути Палата представників.
Раніше у США пояснили важливість допомоги Україні. Заступниця міністра оборони Штатів з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що Росія позбавила б Україну незалежності й атакувала б країни Європи ракетами і дронами, якби США не надали військову допомогу українцям під час вторгнення РФ. У такій ситуації загрожувала б небезпека американським громадянам.
Також раніше повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки, якщо ми не отримаємо допомогу від США. Рішення про допомогу Україні від США поки що так і не ухвалили. Однак саме від цього пакета залежить ситуація в Україні.
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