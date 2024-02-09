РФ атакувала б НАТО ракетами і БПЛА: у США пояснили важливість допомоги Україні

Справу ще не завершено, загрозу країни-агресора Росії наразі не усунуто, сказала представниця Міністерства оборони Сполучених Штатів Селеста Волландер.

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Допомога Україні запобігла атакам військ РФ на Європу - Пентагон / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, командування ОС ЗСУ

Росія позбавила б Україну незалежності й атакувала б країни Європи ракетами та безпілотниками, якби США не надали військову допомогу українській державі під час повномасштабного військового вторгнення. У такій ситуації загрожувала б небезпека американським громадянам. Про це заявила заступниця міністра оборони Штатів з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

Як повідомляє Голос Америки, вона розповіла про те, що якби Україна не вистояла, в небезпеці опинилися б військові та цивільні особи США в Європі.

"Тими БПЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни посилають із Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни використовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США з НАТО", - вважає Волландер. відео дня

За її словами, військова допомога Україні з боку Штатів не допустила подібного сценарію.

"Але справу ще не закінчено і загрозу від Росії не усунуто", - підкреслила Селеста Воландер.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США і закликав терміново ухвалити законопроєкт, що передбачає розв'язання питань міграційної політики та допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він звинуватив Трампа в блокуванні ініціативи.

8 лютого Сенат США провів процедурне голосування щодо допомоги Україні. Законодавці розглядатимуть законопроєкт із військовою підтримкою Києва. Повторне голосування, згідно з регламентом, має відбутися наприкінці лютого.

У країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні. Делегати з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії приїхали до Вашингтона, розкритикували американських законодавців, і закликали ухвалити законопроєкт із військовою підтримкою Києва.

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