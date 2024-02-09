Якщо не отримаємо допомогу від США: в Україні можуть підняти податки

Рішення про допомогу Україні від США поки що так і не ухвалили. Однак саме від цього пакета залежить ситуація в Україні.

https://glavred.net/ukraine/esli-ne-poluchim-pomoshch-ot-ssha-v-ukraine-mogut-podnyat-nalogi-10540373.html Посилання скопійоване

В Україні можуть підняти податки / колаж: Главред, фото: УНІАН, Pexels

На тлі розмов і нестабільності в питанні ухвалення рішення США надати Україні допомогу, у країні розробляють план, який зміг би отримати необхідні гроші та покрити бюджетний дефіцит. Про це повідомили в агентстві Bloomberg.

Згідно з даними, які опублікувала редакція, план складається з трьох ключових елементів:

розширення продажу внутрішніх облігацій

підвищення податків

скорочення розтрат

Там також заявили, що українські чиновники збираються продемонструвати цей план МВФ наступного тижня, під час триденного візиту його співробітників до Києва.

відео дня

"Незважаючи на те, що Україна виконує свої обов'язки, Міністерство фінансів і Національний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану, якщо кошти США все ще будуть заблоковані. За програмою МВФ Київ цього року має отримати 5,3 мільярда доларів", - пише Bloomberg.

В Агенстві також додали, що головним джерелом коштів, яке може замістити американські гроші, може стати розширення внутрішніх державних запозичень. Уряд очікує, що банки продовжать інвестиції коштів у високоприбуткові державні облігації.

За попередніми підрахунками, це може принести Україні щонайменше 5 мільярдів доларів доходу цього року. Також в уряді можуть підняти податки і скоротити розтрати.

При цьому, в редакції NYT, озвучують і інший сценарій допомоги Україні. Там із посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що якщо Палата представників провалить голосування і не виділить гроші Україні, Байден може почати діяти згідно з планом С. А це - продаж США військової техніки Великій Британії та Німеччині за низькими цінами, щоб ці країни відправили і техніку, і зброю Україні.

Допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Євросоюз і країни члени вже передбачили 21 мільярд євро на військову допомогу Україні в 2024 році. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. Він нагадав, що Україна вже отримала від країн-членів Євросоюзу та європейських інституцій військове обладнання вартістю 28 мільярдів євро.

При цьому, 8 лютого, у Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) вирішили повторно розглянули законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але цього разу без включення питань міграційної реформи та безпеки кордону. Про це йдеться у відеотрансляції з Сенату США.

До того ж, військова допомога Сполучених Штатів Америки та партнерів зараз є життєво необхідною для України. Така допомога в найближчій перспективі матиме вирішальне значення, щоб наша країна могла побудувати власну оборонно-промислову базу. При цьому США потрібно буде підтримувати нашу державу протягом кількох років, поки Україна розвиватиме свою оборонно-промислову базу. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.