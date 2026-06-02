Сім'я Остапчука облаштовується в Канаді: дружина шоумена показала нове житло

Нове житло родини оформлено в сучасному стилі з переважанням світлих відтінків.

Родина Остапчука облаштовується в Канаді

Коротко:

У квартирі є простора кухня з білосніжним гарнітуром

Спальня виконана в мінімалістичному дизайні

У планах сім'ї — оренда автомобіля та переїзд до окремого будинку

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, поділилася подробицями життя сім'ї після переїзду до Канади. У своєму Telegram-каналі вона провела невеликий рум-тур новою квартирою та розповіла про перші враження від життя за кордоном.

Нове житло сім'ї оформлено в сучасному стилі з переважанням світлих відтінків. У квартирі є простора кухня з білосніжним гарнітуром, обідня зона з мармуровим столом і вся необхідна побутова техніка. Однією з головних переваг Катерина назвала панорамні вікна, з яких відкривається вражаючий вид на місто.

Блогерка також продемонструвала спальню, виконану в мінімалістичному дизайні. Кімната обладнана великим ліжком і має вихід на балкон, звідки можна милуватися міською панорамою Монреаля. Незважаючи на те, що квартира розглядається як тимчасовий варіант, сім'я вже поступово налагоджує побут і звикає до нової обстановки.

Катерина не приховує і фінансову сторону переїзду. За її словами, перша покупка продуктів у місцевому супермаркеті обійшлася приблизно в п'ять тисяч гривень у перерахунку на українську валюту. Що стосується оренди житла, то вартість будинку в регіоні може сягати близько 128 тисяч гривень на місяць. При цьому багато об’єктів здаються без меблів, що значно ускладнює пошук підходящого варіанту.

Зараз подружжя продовжує шукати більш просторе житло. У найближчих планах сім'ї — оренда автомобіля та переїзд в окремий будинок, який буде зручнішим для проживання з маленькою дитиною. Катерина зізналася, що для них важливіші комфорт і спокій, ніж життя в багатоквартирному комплексі.

За словами блогерки, адаптація до життя в Канаді проходить досить комфортно. Їй припали до душі місцева кухня, атмосфера та спосіб життя. Порівнюючи витрати з українськими реаліями, вона зазначила, що істотної різниці не відчула, а деякі категорії витрат виявилися навіть нижчими за очікувані.

Раніше Катерина розповідала, що рішення про переїзд подружжя обговорювало близько року. Однією з причин стала ситуація з безпекою в Україні. Зокрема, під час однієї з російських атак було пошкоджено будинок під Києвом, пов'язаний з Володимиром Остапчуком та його колишньою дружиною Христиною Горняк.

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук – український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

