Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Юрій Савранський розповів про початок стосунків із знаменитістю.

Як Юрій Савранський закохався в Наталку Денисенко

Бізнесмен і манекенник Юрій Савранський зробив несподіване зізнання про роман з Наталкою Денисенко. У своєму Instagram він розповів про момент, коли вперше усвідомив свої почуття до знаменитості.

Савранський відвідав останній поетичний захід коханої і згадав, що саме на одному з таких вечорів його серце затремтіло.

"Я був присутній на багатьох твоїх вечорах і дуже цьому радий! На одному з них, власне, і сталося якесь усвідомлення неминучого", — поділився Юрій.

Також він зворушливо підтримав кохану, замилувавши її компліментами та запевнивши, що попереду на неї чекають нові цікаві проєкти.

"Радію, коли бачу, як світяться твої очі і яка ти щаслива та яскрава, коли читаєш вірші. Ти надихаєш! Хоч це й останній такий вечір, але переконаний, що далі — ще більше! Кохаю", — написав Савранський.

Актриса відреагувала на зізнання коханого в коментарях. Вона зазначила, що завжди мріяла про таку підтримку партнера в улюбленій справі.

"Люблю тебе. Завжди мріяла, щоб на моїх вечорах у мене була така підтримка коханого чоловіка. Дякую, що ти є", — заявила Денисенко.

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

